Sanremo 2024, Mengoni con la gonna sul palco dell’Ariston: ecco il look genderless

Ogni conduttore o conduttrice di Sanremo ha sempre stupito tutti sul palco dell'Ariston. Marco Mengoni con la gonna non fa eccezione.

Marco Mengoni ha portato la sua autenticità sul palco dell’Ariston vivendo davvero appieno la sua prima esperienza di conduttore al Festival di Sanremo. Non solo grandi firme e look mozzafiato, ma anche esibizioni da vero campione (quale è, da vincitore di Sanremo per ben due volte, l’anno scorso con Due Vite e nel 2013 con L’essenziale).

Il cantante ha emozionato la città del Festival della canzone italiana per eccellenza con le sue esibizioni, momenti esilaranti e di ironia. Mengoni si è confermato per l’ennesima volta, su un palco davvero importante, come un’icona di stile.

Nella prima serata del Festival, al fianco di Amadeus, scelto come “co-co” (formula abbreviata che sta per co-conduttore), Mengoni si è presentato con diversi look di tendenza. Tra un siparietto e l’altro, tra una pausa e l’altra nel corse della rassegna musicale, il cantautore si è completamente in gioco dimostrando di essere un abile conduttore.

La performance da showman arriva a dispetto della sua nota timidezza e insicurezza, fatto testimoniato da Fiorello – lui sì, uomo di spettacolo comodo su ogni palco – alla fine del Festival. Al programma notturno che funge da “dopo Festival”, l’Aristonello di Rosario Fiorello, il comico siciliano ha raccontato come Mengoni fosse agitatissimo prima delle sue apparizioni televisive e durante tutto il tempo passato dietro le quinte dell’Ariston.

La scelta di abbigliamento di Marco Mengoni riflette la sua autenticità, indossando capi che gli garantiscono comfort e che danno modo di mostrare il suo gusto. Nel corso degli anni, il suo stile è diventato più “leggero,” in sintonia con il desiderio generale di leggerezza portato proprio dal cantante.

Dopo aver trascorso molto tempo sotto pressione, Mengoni è davvero a una nuova fase della sua carriera e della sua vita. Ora cerca la gioia e il divertimento ovunque può esprimere il proprio estro. Il suo è un approccio giocoso, portato a Sanremo anche con quel look cappotto e borsette, che ha incarnato perfettamente la sua vena ironica. In una conferenza stampa, ha dichiarato:

Vorrei che i miei abiti trasmettessero la gioia di vivere ogni istante.

Non è tutto un gioco, ma anche alta moda e personalità. Per la seconda parte della serata, il conduttore ha optato per un total black firmato Fendi. Blazer e gonna di pelle, camicia semi trasparente e stivaletti.

Marco Mengoni ha già dato modo di dimostrare di apprezzare i look genderless. Si è già visto indossare gonna e stivali mentre annunciava il tour negli stadi previsto per il 2025. Fa parte della rivoluzione delle convenzioni, e così facendo è anche diventato il primo conduttore nella storia di Sanremo a sfoggiare una gonna. Supera quindi il precedente stabilito da Mahmood (che però era in gara) durante il duetto con Blanco su “Brividi” nel 2022.