Sanremo 2024, perché Alfa è salito sul palco dell’Ariston con una scopa

Alfa, terzo concorrente del Festival di Sanremo a esibirsi sul palco dell’Ariston, è stato presentato da Mr. Rain. Il gesto che non è ovviamente passato inosservato è proprio quello che aveva promesso: portare una scopa sul palco. L’obiettivo, come molti sanno, è quello di accumulare punti significativi al Fantasanremo.

Nella storia Instagram della scorsa domenica, aveva condiviso la sua ricerca su Google, “negozi di scope a Sanremo”, tranquillizzando i suoi fan. Si riferiva chiaramente al gesto premiato con ben 18 punti al Fantasanremo.

La promessa, alla fine, è stata mantenuta, garantendo così i 18 punti del Bonus Morandi, ai quali si aggiungono quelli ottenuti per il look total black e i fiori all’orchestra. A cosa si riferisce il gesto e perché “Bonus Morandi?

In questo modo, la presenza di Alfa ha permesso ai partecipanti che lo avevano selezionato nella loro squadra di ottenere il cosiddetto Bonus Morandi, un vantaggio considerevole associato all’arrivo, col cantante, di una scopa sul palco. Questo gesto è collegato all’edizione precedente, la 73esima edizione di Sanremo, quando Gianni Morandi aveva cercato di rimuovere dal palco dell’Ariston i fiori danneggiati da Blanco. Ricordate la scena shock del 2023?

Blanco, per un problema tecnico con le spie sul palco e con il “clic” all’orecchio non aveva ricevuto il giusto input sonoro. In tutta risposta il giovane artista aveva devastato il palco per “dare spettacolo comunque”. La scenografia ricca di rose distrutta è una delle scene simbolo di Sanremo 2023. Il risultato era stato un palco da… spazzare. Morandi, co-conduttore all’epoca, non si fece attendere con una sua curiosa gag: quella della scopa per pulire, simbolicamente, il palco di Sanremo. Ecco spiegato il gesto, umoristico, portato anche stavolta a tributo della serata con protagonista Morandi.

Durante la seconda serata di Sanremo, oltre ad Alfa, quindici dei trenta cantanti si esibiscono seguendo l’ordine prestabilito minuto per minuto. La conclusione della 74ª edizione del Festival, stavolta, è programmata per le 01:40.

Amadeus avrà al suo fianco Giorgia, che per la prima volta ricoprirà il ruolo di co-conduttrice. Questo sarà anche l’occasione per celebrare i 30 anni dalla sua canzone “E poi”, che ha debuttato a Sanremo nel 1994. Gli ospiti della serata includono Giovanni Allevi, Leo Gassmann, John Travolta e il cast di “Mare Fuori”. Durante la serata sarà presentata la nuova top five provvisoria, in attesa della classifica completa che sarà rivelata durante la finale. Anche il pubblico da casa avrà la possibilità di votare tramite il televoto.