Chi è Alfa, il giovane rapper genovese alla prima partecipazione al Festival di Sanremo 2024

Come ogni anno, anche questa volta c’è stata una grande attesa per l’inizio della settimana più importante per quanto riguarda la musica italiana, quella del Festival di Sanremo. Alla direzione artistica, come nelle precedenti quattro edizioni, ancora una volta il grande Amadeus che, di nuovo, ha dato accesso al prestigioso palco dell’Ariston a diversi giovani artisti che, nonostante l’età, hanno già avuto modo di mostrare tutto il loro talento. Uno di questi è Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi.

Andrea è nato a Genova nel 2000 e fin da bambino si avvicina alla musica e alla scrittura. Lo fa principalmente per passare il tempo, ma anche per sfogare la rabbia dovuta agli episodi di bullismo di cui purtroppo è vittima in età adolescenziale.

Da quelli lui però riesce a trovare forza e coraggio, invece che deprimersi e abbattersi. Così a soli 17 anni pubblica il suo primo mixtape, a 18 i suoi primi tre singoli e a 19 il suo primo album, intitolato Before Wanderlust, che ottiene un grande successo.

Negli anni a seguire pubblica numerosi altri singoli, collaborando anche con artisti di alto livello nazionale, come Annalisa, Mr. Rain e Rosa Chemical. Nota di merito anche per la collaborazione con l’artista armena Rosa Linn, per la versione in italiano della hit mondiale Snap.

L’estate del 2023 è quella che lo lancia definitivamente, grazie all’enorme successo del singolo “Bellissimissima“, che in poco tempo raggiunge i vertici di ogni classifica italiana.