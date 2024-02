Teresa Mannino è una comica ed attrice italiana, nota al pubblico in particolar modo per il programma tv Zelig. È salita, bellissima e simpaticissima, sul palco dell’Ariston, come co-conduttrice di Amadeus per la terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Dopo Zelig, nel corso della sua carriera, ha scritto e condotto diversi programmi radiofonici e televisivi. La sua passione è inziata con il teratro, nel 1998, ma si è poi fatta strada anche nella televisione, grazie proprio a Zelig e nella radio. In tanti rimangono attaccati allo schermo per sentirla parlare e ridere a più non posso. È simpatica, naturale e coinvolgente. Ma sapete che Teresa Mannino è anche anche altro? È stata scelta come volto della Giornata Mondiale della Thalassemia. Si tratta di una malattia del sangue ereditaria che colpisce le cellule rosse del sangue.

La comica ha deciso di parlare al pubblico di questa condizione, perché ad oggi è ancora una malattia che ha bisogno di ricerche mediche e il suo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica.

La Thalassemia può essere una malattia invalidante e può richiedere cure mediche per tutta la vita. La malattia colpisce i globuli rossi, riducendo la loro capacità di trasportare ossigeno e costringendo i pazienti a trasfusioni di sangue almeno ogni 15 giorni.

Teresa Mannino e gli altri volti vip della Thalessemia

Non è l’unica Vip che è scesa in campo per aiutare l’Associazione Piera Cutino. Personaggi importanti che con i loro volti, come spiega la stessa organizzazione, hanno il potere di cambiare le cose:

Fiorello, che di certo non ha bisogno di essere presentato, Stefania Petyx, la prima donna tra gli inviati di Striscia la notizia, Pif, conduttore televisivo, regista e attore, Michela Murgia, scrittrice e critica letteraria purtroppo venuta a mancare il 10 agosto del 2023 , Emma Dante, attrice e regista di teatro, Isabella Ragonese, attrice italiana e Nicole Grimaudo, attrice del cinema e della televisione.