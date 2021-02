Tommaso Paradiso, avete mai visto la sua casa? Semplice, moderna e stile minimal, un nido d’amore per lui e la fidanzata Carolina

Tommaso Paradiso è un grande artista, il quale ha ottenuto un grandissimo successo con I Thegiornalisti. Poi, improvvisamente ha deciso di andare per la sua strada ed ha iniziato a lavorare come solista. Ad ogni modo, il cantante è molto amato e tutti i brani da lui presentati, diventano inevitabilmente dei grandissimi successi. In quest’ultimo anno, particolarmente difficile per tutti noi, Tommaso ha intrattenuto un rapporto con il suo pubblico utilizzando i social. Proprio attraverso questi, Tommaso ha dato modo di poter vedere qualche scorcio della sua abitazione. A proposito, sapete dove abita il noto cantante? Da qualche tempo, Tommaso vive in una bellissima casa che si trova a Roma. E voi, avete mai avuto modo di vedere la sua casa?

Le foto della casa di Tommaso Paradiso

Tommaso come abbiamo già avuto modo di anticipare, abita in una bellissima casa che si trova a Roma. Secondo quanto intravisto dal suo profilo Instagram, la casa di Tommaso è arredata con uno stile mininal, dove sembra che la parola d’ordine sia “essenziale”.

Un ambiente molto semplice, caldo ed accogliente, dove il colore predominante sembra essere il bianco. Le pareti e gli infissi sono di questo colore che spezza con il parquet caldo ed avvolgente. Questo è ciò che ritroviamo nella zona living, dove i mobili sono rigorosamente moderni. Questa, è inoltre la stanza che in assoluto Tommaso preferisce, perchè è li che ama trascorrere le sue serate in musica.

L’abitazione dove vive Paradiso, ha un open space piuttosto accogliente e moderno, con una porta finestra che da direttamente sul balcone dove il cantante ama andare a prendere una boccata d’aria, quando il tempo lo permette.

Nel salotto, invece, si trova una grade tv ed un divano che sembra molto comodo. Insomma, un angolo di “Paradiso” per Tommaso che in questa splendida casa vive insieme alla sua Carolina Sansoni. I due stanno ufficialmente insieme dal 2017 e soltanto poco dopo hanno voluto rendere nota la loro storia d’amore.

