Sanremo, drastico cambio di look per Francesca Michielin: la cantante svela perché ha tagliato i capelli poco prima dell’esibizione

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2021, andata in scena ieri, martedì 2 marzo, si sono esibiti anche Francesca Michielin e Fedez in duetto, in gara con il brano Chiamami per nome. Non è la loro prima collaborazione, infatti già in passato avevano unito le forze per Cigno nero e, oggi come allora, hanno dimostrato di essere particolarmente affiatati.

Francesca Michielin: addio ai capelli maxi long

All’appuntamento inaugurale di questa 71esima edizione appena partita, la coppia artistica ha presentato l’inedito. Non appena è apparsa sulla scalinata dell’Ariston, la cantante ha lasciare il pubblico senza parole. In che modo? Sfoggiando un look decisamente inconsueto: addio ai capelli lunghissimi che portava fino a pochi giorni fa.

Ispirata alle icone anni Cinquanta e Sessanta

In occasione del ritorno sul palco sanremese, Francesca Michielin ci ha dato un “taglio netto” alle extension maxi. Si è mostrata in diretta con il taglio Blunt cut, un cortissimo caschetto portato gelatinato, con i ciuffi frontali tirati dietro le orecchie ma con una fila parecchio laterale a coprirle parte della fronte.

Quindi, ha optato a favore di una piega con le punte alzate, traendo ispirazione dalle icone della musica a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Solidarietà femminile

Il motivo che l’ha indotta a modificare il suo aspetto è lodevole. Francesca Michielin ha donato i capelli alle donne che li hanno perduti. Lo ha fatto perché era “diventata Pocahontas”. Il cambiamento simboleggia l’inizio di una nuova vita.

Francesca Michielin rinnova pure l’outfit

La trasformazione ha riguardato non solo la chioma ma pure l’outfit. Nella fattispecie, l’interprete è apparsa super sofisticata in Miu Miu con un completo contraddistinto da pantaloni baggy neri a vita alta, abbinato a un top scintillante con le maniche trasparenti e il décolleté ricoperto di cristalli, che lasciava reggiseno e pancia in vista, grazie a un sensuale effetto “vedo non vedo”. A completare il tutto, una cascata di mini cerchietti come orecchini e dei décolleté con il tacco a spillo.