Il portagioie di Kate Middleton, con tutte le meraviglie in arrivo dalla Royal Family che ci saranno dentro, è la nostra ossessione.

Pensare ai gioielli di Lady Diana che ora fanno parte della collezione della Duchessa di Cambridge? Da svenimento.

Però Kate Middleton sa che non tutto ciò che luccica, è bello e ti fa stare bene è davvero prezioso o costoso. E con gli orecchini di perle di Accessorize economici ti ha dato una inspo non solo chic, ma anche low cost.

Video credit @fabulousmagazine

Li hai notati? Questo modello con le perle finte del brand lo ha già indossato due volte e costano circa 10 euro.

Questo modello di orecchini con perla che si chiama Pearl Rope Drop Earrings pare completamente esaurito sul sito di Accessorize. E pensa che costavano circa 12 euro!

Però non demordere, perché nella nuova collezione del brand c’è un modello molto simile di orecchini con perle finte. E anche con questo paio te la cavi con poco: meno di 20 euro e puoi copiare Kate Middleton senza fatica.

Non è la prima volta che Kate e i marchi low cost iniziano una relazione stabile.

Infatti ultimamente i suoi gioielli preferiti sono quelli di Missoma, un marchio che piace pure alla cognata Meghan Markle proprio per la loro sostenibilità.

Questi orecchini con le perle di Accessorize Kate Middleton li ha indossati anche durante le riprese del video al Museo di Storia Naturale di Londra, in cui ha anche sfoggiato il suo nuovo look con tailleur donna scuro che ci piace da matti.

In quel video la Duchessa di Cambridge sembrava luminosa, splendente, perfetta come sempre. Merito non solo del suo outfit power, ma anche degli orecchini semplici con le perle con il quale lo ha arricchito e illuminato.

I gioielli di Kate Middleton, proprio come quelli di Meghan Markle, parlano. E in questo periodo, anche se ha indossato in diverse occasioni pezzi preziosi della sua collezione privata o ereditati dalla Regina Elisabetta o da Lady Diana, opta sempre più spesso per accessori low cost, significativi e di brand artigianali.

Foto: katemiddletonjewels