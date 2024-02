Cresce l’attesa per la finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo, che vedrà, come per le precedenti serate, moltissimi momenti emozionanti. Di seguito la lista di tutti gli ospiti e l’ordine di uscita sul palco dei trenta artisti in gara, che si contenderanno la vittoria finale. A decidere in vincitore saranno tutte e tre le giurie: televoto, giuria delle radio e sala stampa.

Enorme il successo per il Festival di Sanremo anche nella sua quarta e penultima serata. Ieri sera i 30 artisti in gara hanno portato in scena le cover da loro stessi selezionate, interpretate insieme agli artisti che hanno voluto al loro fianco. A trionfare è stato, a sorpresa, il rapper napoletano Geolier, seguito da Angelina Mango, Angelina Mango, Annalisa, Ghali e Alfa.

Questa sera ad affiancare Amadeus alla conduzione ci sarà Fiorello. Saranno poi presenti come ospiti gli attori Luca Argentero e Claudio Gioè per presentare la terza stagione di Màkari, Gigliola Cinquetti per celebrare i 60 anni del brano ‘Non ho l’età’ e il ballerino Roberto Bolle. Sulla Costa Crociere e sul palco di Piazza Colombo si esibiranno invece Tedua e Tananai.

I trenta artisti in gara canteranno i propri brani e saranno votati esclusivamente dagli spettatori a casa. Al termine di questa votazione sarà stilata una classifica derivata dal risultato di questa sera, unito a quelli delle serate precedenti. Amadeus procederà ad annunciare la classifica definitiva del Festival dalla 30esima alla sesta posizione. I 5 artisti rimanenti si esibiranno di nuovo e verrà aperto di nuovo il televoto. Al termine delle esibizioni verrà stilata la classifica definitiva delle prime 5 posizioni, che sarà data dalla somma dei voti del televoto (34%), della sala stampa (33%) e giuria delle radio (33%).

L’ordine di uscita sul palco dei trenta artisti di Sanremo

Di seguito l’ordine di uscita dei trenta artisti che si contenderanno, stasera, la vittoria finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo: