Un allarme bomba ha allertato gli ospiti di Sanremo durante un evento a Villa Nobel, organizzato dal gruppo radio Mediaset. Le immagini si sono già diffuse sui social e alcuni dei presenti hanno raccontato cos’è accaduto.

Più di 20 big in gara per il Festival della canzone italiana 2024, erano presenti all’evento e sono stati allontanati improvvisamente dopo una chiamata anonima su un allarme bomba. È accaduto proprio alla vigilia della prima serata del Festival di Saremo. Gli invitati si sono prontamente allontanati, in molti senza nemmeno poter prendere i cappotti e Corso Felice Cavallotti è stato messo in sicurezza.

Alcuni dei presenti hanno raccontato:

Non possiamo dire molto, ci hanno solo detto che c’era un allarme bomba e ci hanno chiesto di abbandonare il posto.

È accaduto mentre stavano cenando, una persona si è avvicinata e ha chiesto agli invitati di uscire immediatamente. Tra i Big c’erano i The Kolors, Annalisa e Geolier. Continua così il racconto di uno dei testimoni:

Non dovete andare al guardaroba, ma scappare, allontanarsi il più possibile dalla villa. Molti hanno lasciato il cappotto dentro.

Gli agenti di polizia, come testimoniano le immagini che si sono diffuse sul web, hanno allontanato gli invitati e hanno isolato la zona. Sul posto sono arrivati anche gli uomini dei Vigili del Fuoco.

Dopo lo spavento e dopo l’intervento degli artificieri e le dovute verifiche, l’allarme è rientrato: nessuna bomba trovata nell’edificio.

Un episodio che ha messo tutti in allarme, proprio alla vigilia del Festival più atteso dell’anno. Non è la prima volta, era già accaduto durante l’edizione del 2023, a circa 700 metri dall’Ariston. Le forze dell’ordine trovarono un “pacco bomba” con della polvere da sparo e dei proiettili, lasciato in via Fiume, che non sarebbe potuto esplodere.

L’atteso appuntamento del Festival di Sanremo 2024 si svolgerà in 5 serate, dal 6 febbraio al 10 febbraio. Nel corso delle puntate si esibiranno 30 artisti in gara. A questa sera il primo appuntamento!