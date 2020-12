Spunta nuova erede: “Sono figlia di Maradona, ho il diritto di fare il test del DNA”

Aumentano i presunti figli non riconosciuti di Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona avrebbe un’altra figlia italiana. Si chiama Magali Gil, ha 25 anni e, secondo quanto riporta la testata britannica Daily Mirror, la ragazza ha tutta l’intenzione di dimostrare il proprio legame di sangue tramite il test del Dna, che lo considera un suo diritto universale. I figli riconosciuti dal Pibe de Oro sono in totale cinque: Diego Junior (34 anni), Dalma (32), Giannina (30), Jana (23) e Diego Fernando (7).

Maradona: si allunga la lista di ipotetici figli non riconosciuti

Ma la lista di eredi potrebbe crescere notevolmente, addirittura raddoppiare. Difatti, ce ne sono quattro che affermano di essere figli non riconosciuti: i tre cubani Javielito, Joana e Lu (Javielito e Lu sono gemelli), più il 19enne Santiago Lara. Ora con Magali Gil arriviamo a quota 5.

Occasione troppo ghiotta

La posta in “palio” è del resto troppo ghiotta per lasciarsi sfuggire l’occasione e come funghi spuntano eredi dell’ex numero 10 del Napoli e della Nazionale argentina.

Se sia vero o meno lo stabiliranno gli eventuali test a cui si sottoporranno le parti direttamente chiamate in causa.

Il sospetto generato dalla madre

Nel frattempo, la venticinquenne Magali Gil ha concesso importanti dichiarazioni al Daily Mirror. Una curiosità permane, e il giornalista del tabloid lo fa presente: come ha fatto a sospettare di essere la figlia dell’ex calciatore? A confessarglielo sarebbe stata direttamente la madre, con cui – va sottolineato – la ragazza non è cresciuta insieme.

Maradona: procedimento legale già lo scorso anno

Lei e la mamma biologica si sono rincontrate 7 anni fa per la prima volta, quando Magali Gil ha compiuto la maggiore età, e proprio in tale occasione è venuta al corrente di Diego. I 70 milioni di dollari, la cifra a cui ammonterebbe l’eredità del Diez, sono forse (?) un incentivo in più a reclamare i propri diritti, d’altro canto già lo scorso anno lei aveva già avviato un procedimento legale. La giovane è figlia di Claudia Mariana.