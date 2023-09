Una splendida notizia è da poco arrivata e riguarda la coppia formata da Sara Shaimi e Sonny Di Meo. L’ex tronista di Uomini e Donne e suo marito, sposati recentemente dopo una dura crisi che aveva messo a rischio il loro rapporto, hanno infatti accolto tra le braccia il loro primo bebè insieme. Si tratta di una femminuccia, il cui nome è Nora Belle.

Credit: saraamira25 – Instagram

È stata una delle coppie nate all’interno degli studi della Mediaset e in particolare in quello di Uomini e Donne più chiacchierate dell’ultimi tempi. Oggi, finalmente, è arrivata la gioia più grande della loro vita, quella della nascita del loro primo figlio insieme. Anzi, figlia, visto che si tratta di una femminuccia.

Stiamo parlando di Sara Shaimi e di Sonny Di Meo, che proprio ieri sono diventati genitori per la prima volta.

Credit: saraamira25 – Instagram

L’annuncio della nascita della piccola, per la quale è stato scelto il bellissimo e molto particolare di Nora Belle, è arrivato come accade spesso in questi casi tramite social, su Instagram per la precisione.

“Prima era impossibile anche solo immaginarlo. Quanto Amore Sei, Nora Belle“: queste le parole scritte dall’ex tronista a corredo del post in cui compaiono alcune foto di lei e Sonny, con in braccio la piccola appena nata.

Sara Shaimi e Sonny Di Meo rinati dopo la dura crisi

Credit: saraamira25 – Instagram

L’amore che oggi lega Sara Shaimi e Sonny ha traballato e non poco alcuni mesi fa, quando a lei erano giunte alcune voci di un presunto tradimento di Sonny con Aurora Colombo.

A inizio anno, poi, con un lungo post Sara aveva spiegato che la crisi, dopo un lungo e sentito chiarimento, era terminata e che lei e Sonny erano pronti a ripartire insieme.

Dopo un periodo difficile, che ci ha portato a dividere le nostre strade, l’amore, che tra noi non è mai mancato, non ci ha permesso di rimanere separati.

In pochi mesi e in rapida sequenza, poi, sono arrivati la convivenza, il matrimonio e oggi la gioia del primo bebè insieme, a sugellare quella che tutti sperano possa essere una famiglia felice per sempre.

LEGGI ANCHE: Alessandra De Angelis a breve sarà di nuovo mamma.