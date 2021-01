“Sarà una femminuccia”: l’annuncio degli ex gieffini, direttamente dal salotto di Verissimo

Avevano annunciato la seconda gravidanza a metà dicembre scorso, Francesca Rocco e Giovanni Masiero. Ieri, la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello è stata ospite nel salotto di Verissimo e i due, in una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, hanno raccontato di come stanno vivendo questa bellissima esperienza.

Credit: francescaroccoofficial – Instagram

Si sono conosciuti e innamorati nella loro esperienza simultanea all’interno della casa più spiata d’Italia e da allora non si sono più lasciati. Un rapporto condito da alti e bassi, è vero, ma che alla fine ha vinto e sta vincendo contro tutto e tutti.

A consolidare il rapporto tra Francesca e Giovanni, tre anni fa, è arrivata la loro prima bambina, la bellissima Ginevra. D’altronde, come ha ammesso la stessa Rocco: “I figli sono il collante di tutto. Si cresce insieme ai figli e, insieme a loro, si riscopre l’amore”.

Lo scorso 14 dicembre, pubblicando dei post in contemporanea sui loro profili social, la Rocco e Masiero avevano annunciato ai loro fan che ben presto Ginevra avrebbe avuto un fratellino o una sorellina. “Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua!“: aveva scritto Francesca Rocco sotto un romanticissimo scatto insieme al suo amato.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero annunciano il colore del fiocco

Credit: Canale 5 – Verissimo

Il loro percorso insieme è iniziato con i telespettatori di Canale 5, quindi, come ha detto Giovanni, gli fa piacere coinvolgere gli stessi fan anche in questo caso. Infatti, è stato proprio il prossimo neo papà ad annunciare in Tv che ben presto Ginevra avrà una sorellina con cui giocare.

In studio si è subito alzata un’ovazione, seguita poi dalla più classica delle domande fatta da Silvia Toffanin. La presentatrice ha chiesto se fosse il genere che speravano. A rispondere, anche in questo caso, ci ha pensato Giovanni:

Credit video: Gossip TV – YouTube