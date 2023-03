Sarah Altobello si candida a Uomini e Donne: l’appello a Maria De Filippi

Reduce dall’esperienza della settima edizione del Grande Fratello Vip, Sarah Altobello ha deciso di fare un appello a Maria De Filippi. Nel dettaglio, l’ex vippona si è candidata al Trono Over di Uomini e Donne con la speranza di trovare l’amore. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Sarah Altobello è stata una delle protagoniste più chiacchierate e popolari della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una volta uscita dal programma condotto da Alfonso Signorini, la donna si è resa protagonista di inedite dichiarazioni rilasciate ai microfoni di “Casa Chi”.

In un primo momento, la showgirl pugliese ha svelato se ha accettato o meno la proposta di matrimonio che il suo manager Tony Toscano le ha fatto fuori dalla casa più spiata d’Italia:

Credo che il fidanzamento sia uno stato d’animo. E in questo momento non mi sento tale, per quanto ci sia una grande liaison con Tony Toscano, un’amicizia. Un uomo che è tutto per me, in tutti i sensi, ma non sono affine a questo modus operandi, che sento un po’ scevro dalla mia persona. L’anello era finto, era un fan-simile. La Bruganelli lo appurò in diretta, aveva ragione. L’anello cotanto idolatrato era una patacca finta, per quanto posso dire che va bene anche senza, faremo come gli abitanti di Faenza: staremo senza.