Sono mesi colmi di emozioni contrastanti quelli di Sarah Nile. L’ex concorrente del Grande Fratello a settembre scorso ha infatti annunciato di essere in dolce attesa per la sua seconda volta. Un risultato ottenuto però con molti sacrifici e sofferenze. Così come quando rimase incinta del primo figlio, anche in questa occasione si è sottoposta alla fecondazione assistita.

La felicità di Sarah e di suo marito Pierluigi in queste settimane è immensa. I due sono insieme da diversi anni e nell’aprile del 2021 sono diventati già genitori per la prima volta, con la nascita del piccolo Noah.

A settembre l’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato ai suoi tantissimi follower di Instagram di essere di nuovo in dolce attesa. Da quel momento ha postato tante belle foto e svelato sia il sesso del bebè che il nome scelto.

Noah si sta preparando ad accogliere in casa una sorellina che si chiamerà Evah. La nascita è prevista per i primi mesi del 2023.

Così come fece per la prima gravidanza, anche in questo caso Sarah si è sottoposta a tutta la procedura della fecondazione assistita per rimanere incinta.

Un percorso questo che, sebbene porti spesso al risultato sperato, è pieno di insidie e sacrifici soprattutto fisici.

Sarah Nile e il cambiamento del suo corpo

In un lungo post a cuore aperto, la Nila ha spiegato come mai il suo corpo è cambiato così tanto durante la cura. In diverse foto è apparsa con il volto scarnito e visibilmente provata. Per diverse settimane ha mantenuto il silenzio, per poi spiegarne i motivi.

Questa sono io oggi! Un viso scarnito, provato dalla stanchezza e dalla paura che tutto possa finire all’improvviso, gli occhi disidratati, la pelle rovinata dalle macchie che provocano le cure ormonali e troppi chili persi per la nausea costante.

Sarah ha poi spiegato che il suo messaggio voleva sensibilizzare quelle persone che, guardandola con occhi sbarrati, l’hanno riempita di domande fuori luogo e indiscrete sulla sua condizione fisica.