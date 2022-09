Come per il primo figlio, nato nell'aprile del 2021, Sarah Nile ha deciso di ricorrere anche questa volta alla fecondazione assistita

Tre foto che raccontano una storia. Sarah Nile, ex concorrente del Grande Fratello, oggi artista e modella, ha voluto annunciare così di essere rimasta incinta per la seconda volta. Anche questa volta ha ricorso alla fecondazione assistita. Il primo figlio, il piccolo Noah, è venuto al mondo con le stesse modalità nell’aprile del 2021.

Credit: sarahnile – Instagram

La prima volta di Sarah Nile sotto la luce dei riflettori risale al 2009, quando partecipò come concorrente al Grande Fratello. Non uscì vincitrice dal programma, ma il suo nome circolò lo stesso sulle riviste, per la presunta relazione con l’altra concorrente Veronica Ciardi (attuale moglie del calciatore Bernardeschi).

Successivamente ha fatto della bellezza il suo lavoro, uscendo dal mondo dello spettacolo ma mantenendo un ampio seguito sui social network.

Nel 2017 ha sposato colui che ancora oggi è suo marito, Pierluigi Montuoro. Nel 2021, dopo un periodo non troppo felice, i due sono diventati genitori per la prima volta. Un traguardo raggiunto grazie alla fecondazione assistita e raccontato passo passo sui social.

Nile non ha mai nascosto il suo desiderio di dare un fratellino al piccolo Noah e oggi, questo sogno pare essersi realizzato.

Con delle foto e una lettera pubblicate su Instagram, la bellissima Sarah ha annunciato di essere di nuovo incinta.

L’annuncio di Sarah Nile

Credit: sarahnile – Instagram

Sarah Nile ha deciso di raccontare la sua esperienza con la PMA (fecondazione assistita), partendo dal principio, dal 2018.

Dopo tre anni di siringhe e cure, alla fine il suo obiettivo è stato raggiunto e il piccolo Noah è venuto al mondo.

Poi ha proseguito spiegando che dopo soli 3/4 mesi dal parto del primo figlio, nonostante la fatica mentale e fisica provata durante le cure ormonali, è tornata dalla dottoressa per iniziarne un’altra.

Mi chiederete; perché?! L ho fatto per mio figlio, perché un fratello te lo trovi per tutta la vita. E allora mi sono nuovamente armata di pazienza e tanto coraggio e sono andata avanti come sempre come un kamikaze. Questa volta anche se in meno tempo (14 mesi) è stata ancora più tosta principalmente perché sapevo bene a cosa stavo andando incontro.

Credit: sarahnile – Instagram

Alla fine è rimasta di nuovo incinta, ma la gioia è stata subito travolta da una notizia molto triste.