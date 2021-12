Sayaka Kanda è morta all’età di 35 anni. La giovane donna era una famosa attrice giapponese, nota soprattutto per aver lavorato come doppiatrice per alcuni film Disney. Come ad esempio per il personaggio di Anna, del lungometraggio animato Frozen, in tutti e due i capitoli della saga di Arendelle. Secondo le prime informazioni, pare che l’attrice sia caduta dalle scale, con ferite fatali.

Sayaka Kanda era attrice, cantante, doppiatrice. Il suo corpo privo di vita è stato trovato in un paio al 14esimo piano dell’hotel dove soggiornava. La donna abitava al numero 20. È caduta improvvisamente. E c’è chi dice che si sia lanciata per togliersi la vita in modo volontario.

La donna di 35 anni era ancora in vita quando i soccorritori sono arrivati sul posto dell’incidente, insieme agli agenti di polizia. I medici l’hanno subito intubata e hanno trasportato in codice rosso in ospedale la donna. Le ferite però erano troppo gravi e, arrivata in ospedale, i medici ne hanno constatato il decesso.

La polizia della Prefettura di Hokkaido, in Giappone, sta indagando sul caso della sua morte, partendo proprio dall’ipotesi di suicidio. Ma sembra che non vengano escluse altre possibili piste per capire cosa sia successo alla giovane donna.

La morte di Sayaka Kanda ha avuto anche la conferma di The Yomiuri Shimbun. In Giappone la donna, cantante e attrice, è davvero molto famosa perché ha dato la voce a molti personaggi di cartoni animati e anime amatissimi dal grande pubblico.

Sayaka Kanda morta, si indaga sulla tragica scomparsa dell’attrice e cantante giapponese

La donna di 35 anni faceva parte anche del duo musicale Trustrick, che ora piange la cantante morta alle 12:55 a Sapporo, in Hokkaido, in Giappone.

Figlia dell’attore Masaki Kanda e della cantante Seiko Matsud, la maggior parte delle persone la ricorda per aver prestato la sua bellissima voce al personaggio di Anna, in Giappone, nel cartone animato della Disney Frozen e anche nel secondo capitolo della saga ambientata ad Arendelle.