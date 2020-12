Scomparso nel nulla celebre influencer: l’appello disperato della fidanzata a “Chi l’ha visto”

Nel corso degli ultimi giorni è scomparso nel nulla un celebre influencer. Si tratta del protagonista del video diventato virale sul web per la frase pronunciata “Ho preso er muro fratellì”. 1727 worldstar, influencer e rapper romano non fa sapere sue notizie da qualche giorno e a dare l’allarme è stata la sua fidanzata la quale ha effettuato una denuncia.

Algero Corretini, in arte 1727 worldstar, sembra esser finito nel nulla. Si tratta di un giallo che è giunto persino al programma Rai Chi la visto?. Infatti, è stata proprio la sua fidanzata a chiedere aiuto spiegando di non aver avuto più notizie del suo compagno dalla mattina alla sera.

A quanto pare, la denuncia effettuata dalla compagna del ragazzo romano risale al giorno 7 dicembre 2020. In questa stessa sera, il caso della scomparsa di 1727 worldstar è stato portato alla luce a Chi l’ha visto?, noto programma in onda su Rai3 e condotto da Federica Sciarelli.

Durante la puntata la ragazza è apparsa molto preoccupata ed ha spiegato di non aver ricevuto più notizie dal suo fidanzato per un giorno intero. Stando al suo racconto, il celebre influecer e rapper avrebbe portato con sé due carte di credito, il suo documento d’identità e gli steroidi anabolizzanti di cui fa uso.

Algero Corretini è un volto noto nel mondo dei social grazie al video in diretta Instagram diventato virale qualche mese fa. La clip in questione riprende il ragazzo mentre va ad impattarsi con la macchina contro un muro. In questo esatto momento, 1727 worldstar pronunciò la frase per cui adesso è famoso:

Ho preso er muro fratellì.

Alla luce della sua scomparsa, non sono state poche le polemiche che molti utenti del web hanno rivolto contro l’influencer. Infatti sono numerose le persone le quali sostengono che la scomparsa del ragazzo sia solo una messa in scena per ottenere visibilità. Al momento non abbiamo ulteriori notizie sul giallo, la situazione continua a rimanere ancora un mistero.