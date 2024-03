“Scusate, devo ascoltare il mio corpo” la famosissima attrice si ferma, sottoposta a terapie e cure

Ogni volta che avvertiamo un dolore o subiamo un danno a livello fisico, tutti noi dovremmo imparare a dar retta al nostro fisico. Questo perché abbiamo un limite che non dovrebbe mai essere superato. Tale concetto è valido per tutte le persone, anche per i personaggi dello spettacolo. Proprio per questo motivo, Ambra Angiolini ha deciso di prendersi una pausa per riprendersi dal suo infortunio.

Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è una cantante, attrice e conduttrice sia televisiva che radiofonica italiana, nota in tutto il mondo per il suo talento. Da più di 30 anni, Ambra allieta il pubblico televisivo e radiofonico con la sua simpatia e la sua intelligenza. In questo ultimo periodo la donna si è concentrata molto sul teatro esibendosi in molte città italiane. Grazie alle sue splendide interpretazioni, centinaia di italiani, hanno potuto sognare per tutta la durata dell’esibizione. Purtroppo però, un infortunio ha costretto l’attrice ad uno stop.

Durante uno dei suoi ultimi spettacoli l’attrice ha subito un infortunio muscolare che l’ha costretta ad annullare diverse date. Come Ambra stessa scrive su un post di Instagram, durante lo spettacolo dell’8 marzo al Teatro Duse, una brutta lesione muscolare le ha reso difficile terminare lo spettacolo. Ambra Angiolini, donna energica e forte, non si è arresa, ed ha concluso la sua performance teatrale.

Le serate in programma fino al 5 aprile sono state annullate, ma l’attrice rassicura che recupererà ogni data. Ambra molto probabilmente tornerà sul paco per le serate di Genova, Brescia e Milano. Per gli altri appuntamenti, sarà necessario attendere, ma la Angiolini rassicura che i biglietti acquistati saranno comunque validi.

In un video Ambra aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute, ed a quanto pare la sua assenza dal palco è confermata. La conduttrice spiega che la lesione è stata confermata da un’ecografia e sembra sia stabile, ma ha bisogno di terapie e riposo per potersi riprendere al meglio. Molti i messaggi di supporto e sostegno, che stanno aiutando l’attrice in questo momento complicato.