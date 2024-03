“Se la stanno mangiando viva” Fiorello rompe il silenzio e sbotta in diretta: l’appello dello showman 

La sua difesa di Kate Middleton dalle critiche per le foto ritoccate è stata un esempio di come sappia essere ironico e pungente, anche se...

A Viva Rai 2 di Fiorello c’è spazio per commentare tanto di questi giorni, in particolare del weekend di fuoco per molti personaggi pubblici, specie per Kate Middleton. Siamo passati dalla serata degli Oscar, evento di caratura internazionale che tiene incollati allo schermo e sui pettegolezzi milioni di persone, fino alle elezioni politiche regionali in Abruzzo. Una gran bel range di eventi, diversissimi, che dentro hanno praticamente tutto.

Fiorello, da artista unico nel panorama italiano, riesce a coniugare satira, umorismo e intrattenimento parlando davvero di tutto. A Viva Rai 2, la sua comicità dissacrante e il suo sguardo satirico sulla realtà lo rendono un vero e proprio maestro del genere.

Nella puntata di Viva Rai 2 del 12 marzo, Fiorello ha dato sfoggio del suo talento, spaziando da argomenti leggeri a questioni più serie. È normale per lui e la “crew” che lavora con lui dentro la piccola stazione da cui va in onda il varietà televisivo del primissimo mattino.

La sua difesa di Kate Middleton dalle critiche per le foto ritoccate è stata un esempio di come sappia essere ironico e pungente, senza mai essere offensivo. Lo showman, in diretta, ha detto, riferendosi apertamente alla principessa del Galles:

Se la stanno mangiando viva per un ritocco a una foto. Ma amici inglesi, dai su. Già ti sei sposata William, stai sotto i riflettori, questa è stata male poverina. Ma vieni in Italia, puoi fare qualsiasi cosa: vendere pandori, truffare a destra e a manca, sparare a Capodanno, fermare treni a Ciampino. Fatti un bel ritratto a olio invece del selfie.

I riferimenti sono molteplici. Kate Middleton è finita all’interno di un terremoto mediatico per le modifiche alla foto di famiglia che aveva pubblicato comunicando il suo atteso “ritorno”. Diverse agenzie globali di stampa si erano rifiutate di considerare attendibili le foto perché “manipolate” secondo diversi software di riconoscimento degli interventi di postproduzione.

Fiorello arriva a scomodare la Ferragni, il ministro Lollobrigida, l’onorevole Pozzolo. La prima indagata per truffa aggravata; il secondo ha richiesto una fermata del treno non prevista da quella linea; il terzo ha festeggiato l’anno nuovo come i cowboy nel Far West. Lo scherzo, dopo, continua parlando della gaffe del Televideo sugli Oscar e di quanto ha fatto ridere il pubblico, sottolineando la superficialità con cui a volte vengono trattate le notizie. Ma la “difesa” divertente (e divertita) della principessa inglese resta forse la sferzata più audace.