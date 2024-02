Importante e lieta novità nella vita di due delle star più luccicanti dello star system hollywoodiano, Rooney Mara e Joaquin Phoenix. L’attrice, infatti, in questi giorni ha sfilato sul red carpet del Festival del cinema di Berlino mettendo in mostra un già evidente pancino. Lei e suo marito, il vincitore del premio Oscar come migliore attore protagonista nel 2020, saranno presto dunque genitori bis.

A circa tre anni dalla nascita del loro primo bambino insieme, l’attrice statunitense Rooney Mara e l’attore portoricano Joaquin Phoenix stanno per accogliere in famiglia un altro bebè. Per annunciarlo non è arrivata alcuna intervista, nessun post sui social network, ma per avere la conferma è bastato ammirare il bel pancino della Mara, che ieri ha sfilato sul red carpet del Festival del cinema di Berlino.

L’attrice, che ha indossato un bellissimo ed elegante abito nero, non si è trattenuta nel mettere in mostra la curva più bella che una donna possa avere. Catturando così ancor di più l’attenzione di fan e giornalisti che erano lì per lei e per gli altri attori del film La Cocina, pellicola presentata proprio nella kermesse tedesca di cui è protagonista.

Mara e Phoenix come sempre hanno mantenuto il più possibile il massimo riserbo. Lo avevano già fatto nel 2021, quando avevano abbracciato il loro primo figlio. Ad annunciare la nascita del primo genito dell’attore premio Oscar ci aveva pensato il regista Viktor Kossakovsky, che stava dirigendo in quel periodo il documentario Gunda, prodotto proprio da Joaquin.

Il regista aveva detto anche il nome che Phoenix aveva scelto per il piccolo. Un nome assolutamente non a casa, visto che la scelta era ricaduta su River, come il fratello di Joaquin morto a soli 23 anni.

A portare via River, che nonostante la giovane età era già un attore molto noto e apprezzato, fu una overdose. A lui Joaquin ha sempre dedicato ogni cosa, compreso un commovente discorso sul palco della Academy, in occasione del premio Oscar come miglior attore protagonista, vinto nel 2020 per Joker.