Sono tantissime le star dello sport, della musica e del cinema che quest’anno hanno scelto di trascorrere le loro vacanza sulle meravigliose spiagge italiane. Tra questi anche la bellissima Selena Gomez, che ancora una volta ha scelto di ironizzare sulle sue piccole imperfezioni e lanciare l’ennesimo messaggio di body positivity.

Attrice, doppiatrice, personaggio televisivo e cantante. Il suo nome e il suo volto circolano ovunque ormai da anni e lei può essere tranquillamente considerata come una delle star più famose dell’intero globo.

Tuttavia, anche lei deve fare costantemente i conti con i famigerati haters. Persone prive di sensibilità ed empatia che popolano il web e che non mancano mai occasione per criticare chiunque per qualsiasi motivo.

Questi ultimi hanno preso spesso di mira Selena, soprattutto per via del suo peso. Lei, qualche settimana fa, aveva deciso di rispondere loro con un messaggio bellissimo di body positivity.

Sto provando a rimanere magra ma sono andata da ‘Jack in the Box’ e ho preso quattro tacos, tre involtini di uova, anelli di cipolla e un sandwich di pollo piccante. Onestamente non mi importa del mio peso perché la gente se ne frega comunque. ‘Sei troppo magra,’ ‘Sei troppo grassa’, ‘Non va bene.’ ‘Meh meh meh meh’. Sono perfetta così come sono!

Il nuovo video di Selena Gomez

In questi giorni di relax in Italia, Selena Gomez ha scelto di lanciarne un altro di messaggio. Questa volta, però, invece che un tono polemico, ha deciso di usare l’ironia.

Ha ripreso un video di Tasha K, influencer e comica molto popolare negli Stati Uniti e lo ha riprodotto mantenendo però l’audio originale. Nel suddetto video, la comica diceva di essere orgogliosa della sua “pancia vera“. E le stesse parole, appunto, sono state riprese dalla Gomez.

Una voce fuori campo dice: “tira la pancia in dentro“. La voce che doppia Selena, poi, risponde: “Non tiro in dentro un c****, la pancia vera sta tornando fo**utamente di moda!“.

Sono lontanissimi ormai quei tempi in cui la cantante e attrice soffriva per i commenti cattivi delle persone sui social. Nel 2019, in un’intervista, aveva raccontato di aver disinstallato Instagram dal suo telefono proprio per questo motivo.

Oggi, invece, Selena Gomez vive il più serenamente possibile e convive con le sue bellissime imperfezioni. Anzi, le sfritta a suo vantaggio e per dare coraggio a tutte le ragazze che, come lei in passato, possono soffrire per queste motivazioni.