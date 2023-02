Hanno suscitato non poche polemiche, i selfie che alcune persone hanno voluto fare con Maria De Filippi, durante la camera ardente di Maurizio Costanzo. Tra le persone famose che hanno voluto commentare l’accaduto, c’è anche la giornalista Selvaggia Lucarelli.

Quest’ultima ha pubblicato sui social le foto in questione e nel post ha voluto dire cosa ne pensa delle richieste assurde di quelle persone. La giudice di Ballando con le Stelle, nella didascalia, ha scritto:

Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure il tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo. Io però penso a Maria De Filippi ed all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui ha dato fondo anche alle riserve. Per me era un v********o al primo telefono che vedevo.

Sono davvero tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e non, che hanno voluto commentare queste richieste così assurde dei fan, in un momento così delicato per la famosa conduttrice e per la sua famiglia.

Le richieste dei selfie a Maria De Filippi durante la camera ardente

Maurizio Costanzo purtroppo ha perso la vita lo scorso 24 febbraio, a causa di alcune complicazioni legate ad un intervento. La moglie è rimasta sconvolta dall’improvvisa perdita, poiché sapeva che aveva qualche acciacco, ma non credeva che si sarebbe spento per sempre.

Nella giornata di sabato 25 e domenica 26 febbraio, è stata allestita la camera ardente al Campidoglio. Maria De Filippi è arrivata lì vestita di nero e con degli occhiali scuri, forse per nascondere il dolore.

Si è mostrata gentile ed educata con tutti quelli che si sono avvicinati a lei per farle le condoglianze, personaggi famosi e non.

Perfino con quelle persone che, oltre a dirle delle parole di affetto per la perdita, le hanno anche chiesto dei selfie con dietro il feretro del marito. La conduttrice non si è tirata indietro e si è lasciata fotografare.