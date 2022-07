Selvaggia Lucarelli accusa Chiara Ferragni: “Ruba la biancheria dall’hotel”

Nel corso delle ultime ore Selvaggia Lucarelli ha deciso lanciare forti accuse nei confronti di Chiara Ferragni. Secondo il celebre personaggio televisivo, l’influencer avrebbe commesso un grave errore dichiarando sui social di essersi appropriata indebitamente della biancheria dell’hotel. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Selvaggia Lucarelli non ha peli sulla lingua. Di recente a nota giornalista è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta e renderla protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni in merito a Chiara Ferragni che lei stessa ha rilasciato sul suo account social.

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha pubblicato un breve video su Tik Tok in cui ha ammesso di essersi appropriata dell’accappatoio dell’hotel in cui ha soggiornato. Alla luce di questo, Selvaggia Lucarelli ha sollevato numerose polemiche sui social attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una cazzatina con cui fare contenuti su Tik Tok, è un reato.

Stando a quanto sostiene la celebre giornalista, il gesto della moglie di Fedez si tradurrebbe in un reato. Infatti, appropriarsi indebitamente di un oggetto altrui potrebbe portare conseguenze serie: fino a tre anni di reclusione e una multa che va dai 154 a 516 euro. In questo modo ha continuato la giornalista:

Quello che per l’ospite può sembrare un divertimento, un gesto innocente, un stupidaggine, in realtà, per legge è un reato.