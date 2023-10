Selvaggia Lucarelli, la replica Fedez: “Usa il potere della vittima”

Nel corso delle ultime ore, Selvaggia Lucarelli ha deciso di replicare alle dichiarazioni rilasciate da Fedez in occasione dell’intervista a Che Tempo Che Fa. La celebre opinionista non le ha mandate a dire al rapper milanese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Non si fermano i botta e risposta tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. Di recente, il rapper milanese ha rilasciato un’intervista al programma Che Tempo Che Fa per parlare di un tema molto importante, ovvero quello della salute mentale.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Successivamente, il marito di Chiara Ferragni ha parlato di una “giornalista” che lo avrebbe definito un narcisista patologico. Alla luce di questo, i telespettatori hanno ipotizzato che il rapper stesse parlando proprio di Selvaggia Lucarelli e quest’ultima non ha tardato a replicare alla velenosa frecciatina:

Lui usa interviste così, portandosi il discorsetto sul nemico da casa. Il nemico, nella sostanza, è chiunque osi non adularlo. l tutto mi ha stupita per due motivi: il primo è che non ho capito cosa avessi a che fare io con una sua intervista sulla salute mentale. La seconda è che evidentemente il tentativo di shitstorm su di me era fallito miseramente, il che racconta bene cquanto la gente abbia imparato a conoscere il suo metodo.

Attraverso una serie di Instagram Stories la Lucarelli si è lasciata andare ad un duro sfogo scrivendo:

Ovviamente l’intendo di Fedez è molto semplice: in una fase non molto felice del sentiment del pubblico nei suoi confronti, utilizza come sempre il potere della vittima, e cioè: raccontare che soffro e che mentre soffro c’è chi mi tratta male. Cerca così di ottenre due risultati: suscitare empatia in un momenti in cui le persone hanno iniziato a capire chi è, e aizzare la folla contro chi critica la vittima.

Dunque, la celebre opinionista ha accusato Fedez di utilizzare il potere della vittima e di essere circondato da adulatori. Queste sono state le sue parole: