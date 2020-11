È entrata nella casa del Grande Fratello Vip da meno di 24 ore, ma Selvaggia Roma ha già creato il suo ben scompigli. Prima contro Elisabetta Gregoraci nella relazione con Paolo Pretelli e poi con Enock.

L’influencer da un milione di follower ha infatti smascherato il fratello minore di Mario Balotelli. Selvaggia Roma ha raccontato che quest’estate tra i due c’è stato un bacio e qualche scambio di messaggi.

Mi invitata al tuo tavolo in discoteca e ricordo tutto benissimo. Stavi con l’amico tuo di cui non faccio il nome. Tranquillo che non smaschero anche lui. Tu mi volevi anche con te in albergo.