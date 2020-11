È da quando ha varcato la soglia del Grande Fratello Vip 5, che di Selvaggia Roma non si è mai smesso di parlare. Salita alla ribalta mediatica per la partecipazione a Temptation Island Vip (quand’era ancora fidanzata con Francesco Chiofalo), la donna ha immediatamente fatto discutere nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Selvaggia Roma: bomba in arrivo

Dopo aver raccontato di avere baciato Enock Barwuah, mentre costui era già sentimentalmente impegnato con la sua attuale fidanzata Giorgia Migliorata (versione prontamente respinta dal fratello di Mario Balotelli) e di aver baciato Pierpaolo Petrelli, Selvaggia Roma sembrerebbe prossima a sganciare l’ennesima bomba.

Una verità scottante

L’influencer romana parrebbe essere in possesso di una verità scottante riguardo ad Andrea Zelletta, sulla quale avrebbe però, almeno per il momento, preferito tacere. Un astuto modo per catturare l’attenzione dei telespettatori oppure ha veramente notizie choc?

Dopo essersi sciolta in lacrime una volta conclusa la discussione con Elisabetta Gregoraci, Selvaggia è stata raggiunta da Stefania Orlando che ha sentito le sue ragioni. Passati alcuni minuti, tuttavia, la capitolina ha puntato il dito contro l’ex tronista di Uomini e Donne.

Questione di rispetto

A quanto pare il ragazzo avrebbe provocato Selvaggia Roma, nel momento in cui si è azzardato a parlare di rispetto. I like, i commenti, i messaggi privati: il comportamento sui social del Zelletta sarebbe stato tutto fuorché irreprensibile. Ma più di questo l’ex di Lenticchio non ha voluto dire.

Andrea Zelletta conosceva già Selvaggia Roma?

Eppure, nelle ore precedenti il compagno di Natalia Paragoni (conosciuta proprio negli studi di Maria De Filippi) aveva lasciato intendere di non conoscere Selvaggia, né di rammentare nulla che la riguardasse. Lo testimonia il filmato in cui Tommaso Zorzi riferisce a Elisabetta Gregoraci i pettegolezzi inerenti al passato dell’influencer. Solamente nel momento in cui è Zorzi a farglielo notare che Andrea pare ricordare. Domani sera, nella consueta diretta del GF Vip, i conti inizieranno a quadrare?