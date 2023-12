“Sento ancora il suo odore”, Fernanda Lessa racconta della perdita del suo bambino e di un altro dolore della sua vita

A volte la vita è ingiusta, a volte lascia un segno indelebile nel cuore di una persona, senza che la stessa riesca a trovare una risposta. La nota modella Fernanda Lessa, ha condiviso un particolare molto intimo della sua vita privata durante il programma televisivo La volta buona, condotto da Caterina Balivo.

Ha ripercorso degli strazianti momenti che hanno segnato la sua vita. La perdita del suo primo figlio e l’alcolismo.

Era felice, sarebbe diventata mamma per la prima volta. Ma le cose non sono andate come aveva immaginato e programmato. Il piccolo è nato con una malformazione al cuore e dopo il parto, ha aperto le sue ali verso un posto migliore. Oggi il ricordo di Joaquim, questo era il suo nome, continua ad accompagnarla ogni giorno e ogni volta riaffiora il dolore.

La nota top model ha poi parlato del suo alcolismo e di come oggi ha capito di dover essere una donna migliore, per le sue figlie.

La prima volta che ho bevuto avevo 14 anni, ero a scuola in Brasile. Io bevo e svengo. Mi sveglio con due psicologi della scuola e mia madre. Mi dissero che era il caso di andare da uno psicologo, ero sempre stata un‘alunna modello. Non ho fatto terapia, purtroppo negli anni 80 psichiatria era vista solo per persone con gravi problemi. Bevevo perché poi mi sentivo la più bella. Ho smesso di bere nel 2014 perché con le mie bambine non era giusto, non volevo essere quel tipo di madre. Quando diventi alcolista non c’è cura, devi per forza non bere mai più, se ricadi devi tornare a curarti. Quando c’erano le mie bambine io non ero più me stessa. Ho passato 5 anni sobria e ho avuto due ricadute, una perché una mia amica si è buttata giù dal sesto piano. Ho iniziato da adolescente, bisogna evitarlo, perché il cervello è ancora in formazione. Se lo fai, è molto probabile che diventerai alcolista.