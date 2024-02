Separazione Chiara Ferragni e Fedez, c’è qualcosa che non torna: le teorie degli esperti sulla vicenda fanno riflettere

Nel caos dei social media, emergono alcune ipotesi riguardo la separazione di Chiara Ferragni e Fedez: secondo alcuni è tutta una finzione per far tornare a parlare di loro.

Molti personaggi pubblici utilizzano strategie di marketing che coinvolgono la loro vita privata per generare interesse e coinvolgimento da parte del pubblico. Per tale motivo, molti fan mettono in dubbio la loro separazione ed iniziano a pensare che sia tutta una finzione. In questo modo distrarrebbero gli utenti dalla vecchia questione Balocco, che non sembra ancora essere superata del tutto, ma terrebbe Chiara Ferragni e il suo Fedez sempre sotto i riflettori.

Questa mattinA un’indiscrezione di ‘Dagospia’ ha raccontato che il cantante ha lasciato la casa che divideva con la famiglia a Milano, a City Life, domenica scorsa e non è più rientrato. Quando Chiara Ferragni si è trovata in difficoltà, Fedez si è dimostrato meno disponibile, lamentando che i suoi problemi legali stavano danneggiando anche i suoi affari. È stata una situazione difficile, con Fedez che aumentava la tensione mentre Chiara cercava di mantenere la calma.

In risposta a questa rivelazione, Chiara Ferragni ha pronunciato quattro parole enigmatiche: “Tutte le sfighe io…” I suoi seguaci, scrutando tra le righe, l’hanno interpretato come una sorta di conferma implicita della notizia.

Ma c’è chi pensa che sia tutta una messa in scena. Infatti, ecco cosa riporta ‘Leggo’, che ha raccolto i pareri degli utenti e di una parte della stampa:

Come riportare il pubblico dalla propria parte? Difficile dirlo. Il possibile divorzio della coppia potrebbe salvare il salvabile. Come? Distraendo la massa. La separazione potrebbe, il condizionale è d’obbligo, essere una strategia di comunicazione in primis, e poi di marketing, che potrebbe spostare l’attenzione soprattutto sulle vicende giudiziarie di Chiara Ferragni che, indovinate un po’, nelle ultime settimane ha cambiato agenzia di comunicazione e si è affidata a mamma Community.

Infine, pare che l’influencer sia stata invitata a Che Tempo Che Fa. Di cosa parlerà? Ufficializzerà la separazione? Lo scopriremo presto!