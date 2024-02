Separazione Ferragnez, Roberto Alessi sgancia la bomba: il mega scoop impazza sul web: “Cosa è successo veramente”

Fedez e Chiara Ferragni sembrano aver messo fine alla loro relazione, secondo quanto riportato da Dagospia. Le voci di una crisi tra i due circolavano già da un po’, aggravate dai momenti burrascosi che la coppia ha attraversato di recente. Roberto Alessi, direttore di ‘Novella 2000’, ha confermato queste speculazioni, esprimendo dispiacere per il possibile epilogo di una storia d’amore e per l’indignazione suscitata dall’odio sui social nei confronti della coppia.

La presunta rottura ha scatenato un vortice di speculazioni e discussioni nei media e sui social. ‘Dagospia’ è stato il primo a diffondere la notizia, seguito da una serie di segnalazioni e comportamenti sui profili social di Chiara Ferragni. Fedez avrebbe lasciato il loro appartamento a Milano, alimentando ulteriori pettegolezzi.

In una diretta televisiva, precisamente a La Vita in Diretta, Roberto Alessi ha anche rivelato di essere a conoscenza dell’informatore che ha fornito le informazioni a Dagospia riguardo alla presunta rottura della coppia. Non si tratta dei diretti interessati, ma di qualcuno molto vicino a Fedez, per cui la fonte è affidabile. Inoltre, il giornalista ribadisce che di solito le notizie che rivela ‘Dagospia’ sono quasi sempre certe.

Riguardo invece la coppia dice:

Dispiace molto perché è una bella famiglia, non stiamo parlando di una coppietta che va in giro tra una festa e un cocktail in discoteca. Parliamo di una coppia che si è amata tantissimo. Poi c’era questa crisi che li rincorreva da diversi anni. Io sapevo che c’erano dei veri problemi.

Ma, Roberto Alessi rivela il vero motivo della rottura. Secondo alcune indiscrezioni l’intervista che Fedez ha fatto a Marco Travaglio in una puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio” ha ferito la sua compagna. Il giornalista esprime la sua riguardo le frasi dette durante l’intervista: