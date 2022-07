Separazione Totti-Blasi, Alvin rompe il silenzio: le sue parole

Dopo aver annunciato tramite un comunicato stampa di separarsi dopo ben 17 anni di matrimonio, Francesco Totti e Ilary Blasi sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questo ultimo periodo. Dopo un silenzio durato molti giorni, anche Alvin ha deciso di dire la sua sulla questione tramite i social.

Amico e collega di Ilary Blasi grazie al legame nato all’Isola dei Famosi, Alvin è stato per molto tempo in silenzio e non si è mai espresso sull’argomento più chiacchierato dell’estate: la separazione tra Francesco Totti e la conduttrice. Nei giorni scorsi sono stati resi noti alcuni gossip riguardo il ruolo del conduttore in questa vicenda.

C’è da dire che alle voci in circolazione il conduttore ha sempre risposto con il silenzio, anche se in queste ultime ore ha deciso di esporsi sulla questione e dire la sua sulla sua pagina social. Stufo di tutte le polemiche che lo hanno coinvolto, l’amico e collega di Ilary Blasi su Instagram ha condiviso un messaggio piuttosto eloquente.

Alvin rompe il silenzio sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Queste sono state le sue parole:

Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece, nobilita l’uomo.

In molti si sono chiesti quale fosse stato il pensiero di Alvin sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Con il post pubblicato sulla sua pagina Instagram sembra però chiaro che il conduttore abbia deciso di non parlare e di non esporsi sulla questione che in questo ultimo periodo vede coinvolto la conduttrice e l’ex calciatore.

Ancora una volta Alvin ha deciso di rimanere fuori la questione e di rimanere al di fuori di tutti quei gossip che in questi giorni stanno inondando la coppia. Senza ombra di dubbio un gesto di amicizia nei confronti della conduttrice che non di certo non passerà inosservato ad Ilary Blasi.