Serena Enardu e Pago sono di nuovo in crisi? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore i nomi di Serena Enardu e Pago sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la coppia stia vivendo di nuovo un periodo di crisi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Serena Enardu e Pago sono di nuovo in crisi? Nonostante il rumor in queste ultime ore sta diventando sempre più insistente, al momento i diretti interessati sono rimasti in silenzio ed ha preferito non commentare le voci che stanno circolando sul loro conto. La notizia della presunta crisi che starebbero vivendo Serena Enardu e Pago arriva da Deianira Marzano.

Una fonte anonima ha inviato all’esperta di gossip un messaggio in cui si parla proprio della crisi della coppia. Stando alle indiscrezioni, pare che i due hanno preso una casa in affitto dove Pago lavorerebbe per tutto il mese di agosto. Pare però che l’influencer preferirebbe stare con i suoi amici, facendo dunque arrabbiare il compagno.

Come già anticipato, al momento si tratta solamente di un rumor non ancora confermato né smentito dai diretti interessati. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Serena e Pago romperanno il silenzio in merito alle voci che in queste ultime ore stanno circolando sul loro conto.

Serena Enardu e Pago, il ritorno di fiamma dopo la crisi

Non è la prima volta che Serena e Pago attraversano un periodo di crisi. Era marzo 2021 quando l’influencer aveva rivelato di aver riallacciato i rapporti con il cantautore dopo un periodo difficile. Queste erano state le sue parole: