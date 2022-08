Serena Enardu in lacrime sui social: “Sono preoccupata”

In queste ultime ore Serena Enardu è tornata ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha fatto preoccupare i suoi numerosi fan dopo essersi mostrata in lacrime sulla sua pagina Instagram. In particolar modo, l’influencer ha confessato di essere preoccupata per suo figlio Tommaso. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Stando alle sue parole, pare che suo figlio Tommaso non stia bene. La preoccupazione in questo caso è doppia perché il ragazzo, tra dieci giorni, dovrà intraprendere un viaggio studio in Sud America della durata di dieci mesi. Queste sono state le parole con cui l’ex tronista ha sfogato tutta la sua preoccupazione:

Non l’ho presa benissimo la situazione di Tommy, non l’ho proprio presa bene perché non ho il tempo, visto tutto quello che ha, di curarlo come vorrei e di rimetterlo in sesto per fargli fare questo viaggio di dieci mesi. Già deve partire per dieci mesi, e questa cosa è pesante, è difficile da affrontare, in più si aggiunge anche il fatto che non sta bene… diventa tutto molto, molto più complicato.

Serena Enardu ha svelato che suo figlio Tommaso ha un’otite sub acuta e una bronchite. Da qui la sua ansia e preoccupazione di non riuscire a farlo stare meglio prima della partenza. A riguardo, l’influencer ha dichiarato:

Dovrà fare 13 ore di volo e il problema delle orecchie è delicato […] Potrebbe avere una ricaduta e questo mi preoccupa molto. Dopo non ci sarò io, se dovesse stare male non potrei esserci io ad accudirlo e questo mi fa male. Un conto è se sta male tra due mesi, che magari ha già conosciuto la famiglia e ha confidenza, ma se arriva e sta male… magari non è facile chiedere aiuto a perfetti sconosciuti. Sono molto, molto stressata. Avrei voluto che fosse partito in formissima, invece sta dimagrendo e sta mangiando poco. Quindi sono preoccupata

Da qui la decisione di Serena Enardu di staccare per un po’ dai social.