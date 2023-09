Serena Enardu sulla separazione tra Elga e Diego: l’appello sui social

Nel corso delle ultime ore, Serena Enardu si è resa protagonista di inedite dichiarazioni in merito alla separazione tra sua sorella Elga Enardu e Diego Daddi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fornito ai fan qualche dettaglio in più in merito al periodo difficile che sta attraversando la sua gemella. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Serena Enardu torna a far parlare di sé sui social. Di recente, l’ex tronista di Uomini e Donne è finita al centro della cronaca rosa per via di alcune confessioni che lei stessa ha rilasciato sulla vita sentimentale di sua sorella.

Nel dettaglio, qualche ora fa, Elga Enardu ha pubblicato una serie di immagini sul suo profilo Instagram le quali hanno sollevato numerosi dubbi in merito alla presunta rottura Diego Daddi. Senza fare alcun riferimento specifico, la donna ha mostrato addirittura le foto delle valigie per andare via di casa.

Le parole di Serena Enardu

Inutile dire che i fan si sono allarmati e subito hanno iniziato a commentare la notizia giunta all’improvviso. Alla luce di questo, Serena Enardu ha deciso di intervenire e svelare qualche retroscena in merito alla questione. Queste sono state le parole rilasciate attraverso il suo account social:

Nella vita non puoi dire faccio questo o quello, a volte capitano cose che ti fanno vivere giornate in modo completamente diverso. Elga sta attraversando un periodo molto pesante della sua vita.

Nel dettaglio, la moglie di Pago ha voluto lanciare un appello chiedendo a tutti i suoi fan di rispettare la privacy di sua sorella in un momento così delicato. Sebbene non abbia fatto alcun riferimento alla separazione tra Elga Enardu e Diego Daddi, l’ex tronista ha messo a tacere il pettegolezzo.