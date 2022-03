Serena Grandi ha una nuova fiamma? Lui è davvero favoloso: la foto pubblicata sui social

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Serena Grandi che ha lasciato il mondo del web senza parole. Sembra che il celebre personaggio televisivo abbia una nuova fiamma. A far emergere questo dubbio è stata lei stessa pubblicando una foto sui social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Serena Grandi non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la nota attrice è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una foto pubblicata da lei stessa sul suo profilo Instagram.

La 64enne è sempre attiva sui social tramite cui condivide momenti della propria quotidianità e del proprio lavoro. Tuttavia, tra i numerosi post sul suo account Instagram, di recente ne è apparso uno che ha attirato l’attenzione più di tutti gli altri.

Si tratta dell’immagine che ritrae l’attrice in dolce compagnia di un uomo. Le parole scritte nella didascalia non lasciamo dubbi sul fatto che potrebbe trattarsi dell’inizio di una nuova storia d’amore:

A volte gli amori ritornano ed è ancora più bello.

Chi è il presunto amore di Serena Grandi

L’uomo che appare al fianco della 64enne è Arnaldo Del Piave. Si tratta dell’ex marito di Enrica Bonaccorti con cui è convolato a nozze il 25 agosto del 1986 a Carson City, nel Nevada. Come possiamo ben osservare dalla didascalia del post, la Grandi parla del ritorno di un vecchio amore. Infatti sembra che in passato i due abbiamo già avuto una relazione.

Arnaldo è un famosissimo playboy ma sulla sua vita privata sappiamo ben poco in quanto tiene molto alla sua privacy. L’uomo e Serena anche un‘amicizia in comune: Corinne Clery. In precedenza le due hanno avuto uno scontro durato per qualche anno a causa di Beppe Ercole. Quest’ultimo era sposato con l’attrice da cui ha avuto un figlio, Edoardo Ercole. In seguito si è legato alla 72enne francesce fino alla sua morte.