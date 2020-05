Uomini e Donne, Gemma Galgani scenata di gelosia a Sirius La dama fa una vera e propria scenata di gelosia a Nicola Vivarelli il suo giovanissimo corteggiatore

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono al centro dell’attenzione per via della loro conoscenza. Ma questa volta la dama ha davvero dato di matto, nonostante cerchi di mostrarsi disinteressata. È evidente ornai che Gemma Galgani sia molto presa dal giovane Sirius. Tutti glielo fanno notare. In primis Tina Cipollari, che la incalza continuamente con battutine ed allusioni abbastanza cattive.

Ma anche Maria De Filippi è sempre pronta a punzecchiare, mettendo la coppia in difficoltà. Gemma Galgani cerca di mostrarsi ragionevole, ma la reazione che ci viene anticipata da Witty TV, il sito dei programmi di Maria De Filippi, smentisce la sua apparente tranquillità. In ogni caso la dama ha parlato sempre di emozioni, non sentimenti, nonostante abbia lasciato trapelare diverse volte il suo fastidio.

Nella scorsa puntata Valentina Autiero, dal parterre femminile del dating show di Maria De Filippi, aveva lasciato il suo numero al giovane, principalmente per provocazione. Aveva detto anche di trovare Sirius molto carino e lo complimenta per i suoi bellissimi occhi. Gemma non l’ha presa molto bene, infatti era palesemente infastidita. Il giovane ha ringraziato la ragazza per il complimenti, ma ha anche ribadito di non volersi distogliere dalla sua conoscenza con Gemma Galgani.

Ma qui è nato il dramma che ha scosso lo studio. A quanto pare Valentina Autiero ha insistito, girando il coltello nella piaga. La ragazza infatti ha parlato di un frequente scambio di sguardi intensi e ammiccanti tra lei stessa e Nicola Vivarelli, durante le scorse puntate.

Allora Gemma Galgani ha perso completamente le staffe, si è alzate dalla sedia ed ha dito rivolta al suo giovane spasimante ha detto: “Ma guarda, vai!”, dopodiché è andata via dallo studio infuriata. E nel mentre il giovane cosa ha fatto per fermare la sua dama? Nulla.

Nicola Vivarelli non ha potuto che abbassare lo sguardo, tristemente. Non vediamo l’ora di sapere che cosa succederà questa volta. Di sicuro questa è la ipotetica coppia più discussa e capace di intrattenere in questa edizione del dating show. E siamo anche sicure che gli scandali e i colpi di scena non sono finiti qui.