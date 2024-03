Shannen Doherthy infuriata dopo la rivelazione di Kate Middleton: cosa ha dichiarato l’attrice malata di tumore

Lei può comprendere ciò che Kate Middelton sta affrontando, quello che sta provando e come la sua vita sia stata stravolta. Shannen Doherthy sta affrontando una battaglia contro il tumore da diversi anni e ogni giorno pensa a quando arriverà il suo momento. Proprio per questo, l’annuncio della principessa l’ha commossa e allo stesso tempo l’ha fatta riflettere.

L’attrice Shannen Doherthy ha condiviso un post in difesa di Kate Middleton, sia per sostenerla e sia per far capire al mondo quanto le persone possano essere ingiuste. Forse la principessa voleva vivere la diagnosi da sola, ma è stata costretta a dirlo ai suoi figli dopo le troppe indiscrezioni emerse sulle sue condizioni di salute.

Essere un personaggio pubblico non significa che la gente ne sia proprietaria. TUTTI NOI abbiamo il diritto di affrontare la malattia o la vita in privato. L’ondata di teorie del complotto, il senso di possesso e la morbosa curiosità hanno costretto questa persona a esporsi prima ancora di aver metabolizzato la situazione e di averne parlato ai propri figli. Spero che questo sia un momento di insegnamento per tutti noi, affinché impariamo a rispettare la privacy altrui. Anche quando si tratta di persone pubbliche. E alla Principessa Kate, ammiro la sua forza di fronte all’infinito attacco che ha dovuto subire mentre combatteva il cancro.

La battaglia dell’attrice è iniziata nel 2015, dopo una triste diagnosi: tumore al seno. La star di Beverly Hills 90210 non ha ancora smesso di lottare. Dopo due anni di remissione, quel mostro è tornato più forte di prima. Un tumore al quarto stadio.

Recentemente si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Purtroppo le metastasi hanno raggiunto le ossa, costringendola ad iniziare un altro ciclo di chemioterapia. Il male che ha attaccato l’attrice, è aggressivo e resistente alle terapie.

Nel suo podcast ha raccontato i momenti più intimi e toccanti del suo difficile percorso. La speranza non è ancora persa. Dopo il settimo trattamento, i medici hanno notato una rottura della barriera emato-encefalica e dei miglioramenti. La stessa attrice lo ha definito un miracolo. Sa che non deve gridare vittoria, ma per la prima volta ha confessato di sentirsi positiva. Non bisogna mai arrendersi e mai perdere il sorriso, ha sempre cercato di urlarlo a tutti in questi lunghi e difficili anni.

Shannen pensa ogni giorno a quando arriverà il suo momento. Ha confidato a tutte quelle persone che ogni giorno la seguono e la sostengono, che il suo desiderio è quello di essere cremata e che le sue ceneri vengano sparse a Malibu, insieme a quelle del suo papà e del suo cane.

