Durante una delle ultime puntate del suo podcast, Shannen Doherty ha parlato di alcuni miglioramenti che si sono stati nelle ultime settimane. Miglioramenti dovuti ad una nuova cura sperimentale, che a quanto pare sta dando dei risultati eccellenti e insperati. L’attrice di Streghe e di Beverly Hills 90210 lo definisce un vero e proprio miracolo.

I suoi ruoli di Prue Halliwell in Streghe e di Brenda Walsh in Beverly Hills 902010 l’hanno resa famosa in tutto il mondo. Da qualche anno, il suo nome e il suo volto stanno di nuovo circolando dappertutto, per via però di un motivo, per cosi dire, meno “felice”.

Dal 2015, infatti, Shannen Doherty lotta contro un cancro al seno che, tra alti e bassi, è arrivato oggi al quarto stadio, con metastasi che si sono ormai estese anche al cervello e alle ossa.

Credit: theshando – Instagram

Solo qualche settimana fa, durante una puntata del suo podcast, aveva parlato del suo funerale e di come vuole che sia organizzato:

Voglio essere cremata e che le mie ceneri vengano disperse a Malibu, insieme a quelle del mio papà e del mio cane. Voglio che sia celebrato a casa mia, dove ho vissuto tanti momenti speciali, e voglio che ci siano solo persone che vogliono veramente essere lì. Voglio che il mio funerale sia sincero e anche una festa dell’amore. Non voglio che la gente pianga, ma che poi in privato dica: ‘Grazie a Dio quella st***za adesso è morta.

Una nuova speranza per Shannen Doherty?

Da quelle parole sono trascorsi solo pochi giorni, eppure in Shannen Doherty si è già forse acceso un lumicino di speranza. Una nuova terapia che sta provando da qualche tempo, infatti, pare che sia avendo dei buonissimi risultati.

Dopo quattro trattamenti non abbiamo visto alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi, ma io ho voluto continuare ancora un po’. Dopo il sesto o il settimo trattamento c’è stata la rottura della barriera emato-encefalica e dei netti miglioramenti. Lo definisco un miracolo? Sì per me in questo momento lo è.

Naturalmente la situazione medica dell’attrice è delicata e lo resterà, ma questi nuovi elementi, ha spiegato, le hanno dato una nuova spinta per vivere ogni giorno al massimo.