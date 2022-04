Shannen Doherty, il post dall’ospedale: “Occhi appannati, capelli in disordine”

Senza alcuna ombra di dubbio Shannen Doherty è una delle attrici più amate e stimate all’interno del mondo del cinema. Da qualche anno la donna sta combattendo una dura lotta contro il cancro al seno. A raccontarlo è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Era l’anno 2020 quando Shannen Doherty aveva rivelato in diretta tv che la malattia che pensava di aver sconfitto in realtà era tornata. Da questo momento in poi l’attrice ha colto più occasioni per raccontare a tutti i suoi fan la dura battaglia contro il cancro al seno.

In un post Instagram risalente al mese di ottobre 2021 l’attrice aveva scritto:

È tutto fantastico? No, ma è veritiero e la mia speranza nella condivisione è che diventiamo tutti più consapevoli, più familiari con quello che è davvero il cancro.

Shannen Doherty: le nuove cure per sconfiggere il cancro

La star diventata famosa per aver interpretato Brenda in Beverly Hills 90210 e Prue in Streghe è solita condividere con tutti i suoi fan i suoi traguardi quotidiani. Di recente la donna si è sottoposta a delle nuove cure per sconfiggere il cancro al seno giunto al quarto stadio. Lei stessa lo ha dichiarato tramite una foto pubblicata sul suo account social. Queste le sue parole:

La mattina presto i medici vengono per fare i controlli. Occhi appannati, capelli in disordine, ma le nuove bende mi hanno fatto sorridere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ShannenDoherty (@theshando)

Lo scopo di Doherty è quello di lanciare un forte messaggio positivo per dare la forza a tutte quelle donne che si trovano nella sua stessa situazione: