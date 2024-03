Emerge un’ombra di mistero sulla morte di Thomas Kingston, il marito della nobildonna Lady Gabriella Windsor, cugina di primo grado del Re Carlo. Il ritrovamento del corpo è avvenuto domenica sera nella villa di campagna della famiglia nelle Cotswolds. La scoperta macabra è avvenuta dopo che il padre di Kingston ha forzato l’ingresso chiuso a chiave della dependance.

Thomas è morto all’età di 45 anni domenica scorsa. La morte di Kingston, avvenuta per un colpo di pistola alla testa, ha gettato nello sconforto la famiglia reale. L’autopsia ha confermato che la causa del decesso è da ricondurre ad un singolo colpo di pistola, secondo quanto dichiarato dalla corte del coroner del Gloucestershire. Affianco al corpo dell’uomo c’era l’arma del delitto, suggerendo l’ipotesi del suicidio.

Solo pochi giorni prima, Thomas Kingston e Lady Gabriella Windsor erano apparsi uniti e gioiosi a un evento della National Gallery. La loro repentina felicità contrasta drammaticamente con la tragica fine di Kingston. La notizia della sua morte ha sconvolto coloro che li conoscevano, lasciando un vuoto di incredulità e dolore.

Lady Gabriella, 42 anni, era legata in matrimonio cin Kingston dal 2028. La cugina di Re Carlo è nota per essere l’unica figlia del principe Michele di Kent, cugino della regina Elisabetta II, e della baronessa Marie Christine von Reibnitz, conosciuta come principessa Michael. Cresciuta nell’ambiente aristocratico di Kensington Palace insieme al fratello maggiore Lord Frederick Windsor, Gabriella ha studiato letteratura comparata e studi ispanici alla Brown University negli Stati Uniti, per poi completare un master in antropologia sociale presso l’Università di Oxford.

La tragica morte di Thomas Kingston è avvolta da interrogativi e speculazioni. Mentre le indagini sono in corso, non emergono al momento circostanze sospette. Resta soltanto il dolore e lo sgomento per la prematura perdita di un uomo apparentemente tanto amato e stimato.