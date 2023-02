Si sono esibiti sul palco, ma tutti hanno notato che mancava la storica voce della band. Perché Fergie ha lasciato i Black Eyed Peas

A volte ritornano. Nel 2004 la formazione originale dei Black Eyed Peas metteva piede a Sanremo, con Fergie vocalist. Questa sera, al posto dello storico membro, si è esibita J. Rey Soul, componente fisso della band dal 2020. I fan di lunga data avranno, però, ancora in mente i fasti del passato e si interrogano su cosa abbia portato al cambiamento.

Black Eyed Peas: perché Fergie non era presente al Festival di Sanremo 2023

Fergie è stata è il volto dei Black Eyed Peas, ospiti di Amadeus, dal 2003 al 2017. Dopo essere uscita da un periodo di riabilitazione, l’interprete ha collaborato con Will.i.am nel brano Shut Up. Il successo commerciale e la forte alchimia rilevata sul palcoscenico ha creato un legame duraturo.

Tra i tanti successi incisi con i Black Eyed Peas, è impossibile non menzionare What Is the love? e I Gotta Feeling. Scalate puntualmente le classifiche di vendita, hanno registrato sold-out nei concerti in ogni parte del Pianeta.

Dal 2013 Fergie ha, però, deciso di prendersi una pausa dal gruppo, dedicandosi al progetto di solista. E così è andata avanti per un po’, prima di compiere il ritorno. L’addio definitivo è giunto nel 2017, quando lasciò le scene in maniera definitiva.

La voce, circolata inizialmente come semplice voce di corridoio, ha ottenuto conferma da Will.i.am e da un altro esponente della band. Le polemiche sono state spente sul nascere, in quanto le altre star dei Black Eyed Peas hanno fatto subito i migliori auguri all’amica e collega.

Ha deciso di lasciare le scene per dedicarsi a tempo pieno al lavoro più difficile in assoluto: quello di madre. Dato alla luce nel 2013, frutto della relazione con l’attore Josh Duhamel, il piccolo Axl è il centro dei pensieri dell’artista.

Che ha preferito mettere da parte la carriera per essere, il più possibile, un genitore presente.