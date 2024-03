“Si stanno preparando a…” Pier Silvio e Silvia, c’è l’annuncio: la coppia pronta a un grande cambiamento

L'acquisto di Villa San Sebastiano, avvenuto per una cifra di circa 20 milioni di euro, rappresenta decisamente un passo avanti per la coppia.

Per la coppia è arrivato il momento di cambiare. I due volti noti del mondo Mediaset condividono lo stesso percorso, sentimentale oltre a far parte della stessa azienda, ormai da circa vent’anni. Dopo molto tempo trascorso al Castello Paraggi, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono pronti a trasferirsi nella loro nuova dimora.

La nuova residenza della famiglia sarà infatti Villa San Sebastiano a Portofino. La ristrutturazione della villa, iniziata ad aprile 2022, è finalmente terminata e la coppia si prepara a godersi la sua nuova dimora.

Villa San Sebastiano, con i suoi 1.300 metri quadrati di superficie, sorge in una delle località più suggestive della Liguria. La proprietà presenta ben 9 camere da letto, 7 bagni, una piscina, un frutteto, un uliveto, un vigneto e una vista mozzafiato sul golfo del Tigullio.

Gli ambienti all’interno sono stati rivisitati negli anni Settanta dalla celebre professionista del mondo dell’architettura Gae Aulenti. Per questi interventi, gli interni della residenza sono stati oggetto di un accurato restauro che ha donato alla villa un’eleganza superiore. Pier Silvio Berlusconi e Toffanin hanno deciso di vivere tra questi ambienti lussuosi insieme ai due figli.

L’esterno, in tipico stile ligure, è dipinto di un color salmone pastello. Il patio è ristrutturato in collaborazione con il Parco di Portofino e la sovrintendenza, utilizzando materiali e tecniche tradizionali. Un pergolato, questo invece realizzato di recente, completa l’area esterna della villa.

L’acquisto di Villa San Sebastiano, avvenuto per una cifra di circa 20 milioni di euro, rappresenta decisamente un passo avanti per la coppia. Berlusconi e Toffanin, che anche se stanno insieme dal 2001 non hanno mai deciso di sposarsi, hanno scelto una residenza davvero coi fiocchi. La villa, immersa nella tranquillità e nella bellezza di Portofino, sarà il loro nido d’amore e il luogo ideale per la loro famiglia.