“Siete delle capre”: arriva lo sfogo di uno dei cavalieri di UeD

Uomini e Donne è ormai andato in vacanza e, nell’attesa del suo ritorno in autunno, alcuni dei protagonisti continuano a stare al centro del gossip. In questi ultimi giorni uno dei cavalieri del programma di Maria De Filippi si è lasciato andare ad un duro sfogo a causa di alcune critiche ricevuto. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Senza ombra di dubbio Armando Incarnato è da sempre uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. In questi ultimi giorni il cavaliere è tornato a far parlare di sé a causa di un duro sfogo lanciato in seguito ad alcune critiche ricevute.

Armando Incarnato non ci sta e sui social risponde in maniera molto dura a tutti coloro che hanno lanciato a lui alcune critiche. Queste sono state le parole del cavaliere di Uomini e Donne a riguardo:

La bellezza è soggettiva l’intelligenza no! Il 70% delle pecore che commentano in maniera negativa la mia persona non possiede ne l’una né l’altra cosa, è un dato di fatto …

E, concludendo, Armando Incarnato ha scritto:

Siete capre fatevene una ragione.

Queste sono state le parole del duro sfogo che ha visto protagonista il cavaliere in seguito alle critiche lanciate su di lui da alcuni haters.

Sono sempre più numerosi i telespettatori che criticano in maniera negativa la presenza dell’uomo all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Secondo questi ultimi, infatti, Armando Incarnato avrebbe assunto negli anni un ruolo da opinionista e non da cavaliere.

Per molti, infatti, Armando Incarnato è visto come colui che vuole mettersi in mezzo a tutte le dinamiche create all’interno del programma, dimenticando di fare il suo percorso. Senza alcun dubbio il cavaliere ha deciso di difendersi da queste accuse ma, ancora una volta, la sua posizione non è per niente piaciuta al popolo del web che lo ha pesantemente criticato.