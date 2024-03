Signorini pensa di non essere ripreso e sussurra qualcosa a Beatrice Luzzi: il labiale choc

Si è chiusa anche quest’ultima edizione del Grande Fratello con la vittoria di Perla Vatiero, non senza qualche retroscena dal sapore di “scandalo” tra i telespettatori. Beatrice Luzzi, la seconda classificata al reality show di Mediaset, alla fine della puntata ha ricevuto un caloroso abbraccio da Alfonso Signorini in studio. Sui social, alcuni utenti hanno notato qualcosa di sospetto nello scambio tra il conduttore e la partecipante del Grande Fratello.

Alcuni telespettatori hanno fatto presente tra i commenti sui social che il labiale di Signorini, parlando con Beatrice Luzzi, nascondesse un qualche accordo saltato. Per essere precisi, pare che il presentatore della trasmissione Mediaset abbia detto qualcosa come un “ci abbiamo provato”, abbracciandola. Il riferimento andrebbe a un presunto tentativo di favorire la sua vittoria.

Analizzando il labiale di Signorini, però, emerge una realtà diversa. Le sue parole sono state: “Tu sei grandissima. Ti ho sempre amato sai?! Grazie davvero, sei una grande donna”. Sembra dunque abbia detto questo e che la risposta di Beatrice Luzzi sia stata: “Grazie a te, perché senza di te non sarei sopravvissuta lì dentro”.

Non ci sarebbe dunque alcun complotto. Signorini ha semplicemente espresso la sua stima per l’attrice, che ha avuto un percorso intenso all’interno del reality. Le speculazioni immediatamente successive alla finale del Grande Fratello non hanno fatto scoppiare più di un caso rapidamente disinnescato.

La polemica sui social, comunque, evidenzia la passione che il pubblico nutre per il Grande Fratello. La vittoria di Perla Vatiero è riuscita a scatenare tra i fan il dibattito, con alcuni fan che avrebbero preferito la vittoria proprio di Beatrice Luzzi. Anche questo aspetto, inevitabilmente, ha spinto il vento del complotto.

Le lacrime di Beatrice dopo la proclamazione sono comprensibili, ma la sua esperienza al GF resta comunque ricca di emozioni e soddisfazioni. L’abbraccio con Signorini è stato un momento di affetto e stima reciproca che forse ha sancito, in qualche modo, una vittoria morale. Le parole del conduttore non potevano essere un’ammissione di favoritismi, ma un sincero ringraziamento per la permanenza di Beatrice al programma.