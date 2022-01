Virginia Bocelli debutta come attrice tv, la figlia di Bocelli sarà la protagonista in Doc-nelle tue mani

La figlia di Andrea Bocelli debutterà in televisione in qualità di conduttrice. A soli dieci anno Virginia Bocelli sarà protagonista nella prossima puntata della serie tv Doc-nelle tue mani, in onda su Rai uno e prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Per la prima volta, Virginia Bocelli debutterà come attrice tv sugli schermi della televisione italiana. Senza alcuna ombra di dubbio, a soli 10 anni, la figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti ha sempre dimostrato di avere grande talento.

La bambina sin da piccola ha seguito la passione di suo padre: la musica. Infatti Veronica da molti anni suona il pianoforte. Tuttavia questo non è il suo unico hobby. Tra questi ultimi rientrano anche la ginnastica ritmica e la recitazione. Protagonista del video di Andrea “Ave Maria”, l’anno scorso ha conquistato tutti con il duetto di “Hallelujah” con suo padre.

Il tenore e sua figlia hanno cantato tale brano durante il concerto del tenore “Believe in Christmas”, dal Teatro Regio di Parma. Quest’ultimo è stato trasmesso in streaming ed ha avuto un successo straordinario in quanto è arrivato ad ottenere circa 20 milioni di visualizzazioni.

Tuttavia, anche l’esibizione eseguita davanti al presidente Biden nella Casa Bianca è stata di grande successo. Qui Virginia, in occasione del Natale ha cantato insieme a suo padre. Adesso la figlia di Andrea Boccelli e Veronica Berti sarà Gaia nella serie tv Doc. Questo però non implica prendere le distanze dal mondo della musica.