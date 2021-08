L’avete riconosciuto? Oggi è uno dei personaggi più amati nel mondo dello spettacolo

Tommaso Zorzi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e richiesti del momento. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip la sua popolarità è cresciuta esponenzialmente. Da sempre siamo abituati a vederlo con dei look da far invidia a chiunque. Ma avete mai visto Tommaso da adolescente? Ecco gli scatti condivisi dall’influencer sui social.

Questo è sicuramente un periodo d’oro per Tommaso Zorzi. La vittoria dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha aperto all’influencer le porte del piccolo schermo.

Ad oggi, dunque, l’influencer è uno dei personaggi più richiesti in assoluto. In questi giorni Tommaso si sta godendo le vacanze estive e, nel relax più totale, ha condiviso due scatti personali risalenti al passato.

Tutti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo sono solito aprire la scatola dei ricordi e condividerla sui social. Tra questi c’è anche Tommaso Zorzi. In queste ultime ore, infatti, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha condiviso sulle sue storie Instagram due scatti risalenti al passato.

In una foto Tommaso aveva solamente 17 anni; nell’altra, invece, era solamente un bambino. Ovviamente si può notare come negli anni il suo aspetto è cambiato notevolmente. Nonostante ciò, però, Tommaso Zorzi ha mantenuto quel sorriso che da sempre lo contraddistingue.

L’eleganza è una qualità che Tommaso Zorzi possiede sin da piccolo. In uno degli scatti in questione, infatti, l’opinionista dell’Isola dei Famosi indossa uno smoking con un papillon e i capelli pettinati di lato con un po’ di gel. Oggi Tommaso ha 26 anni e rappresenta un’icona di stile.

Non è la prima volta che Tommaso Zorzi condivide con i suoi followers scatti appartenenti al passato.

Molte, infatti, sono state le occasioni in cui il giovane influencer ha aperto la scatola dei ricordi in modi che tutti potessero notare come è cambiato il suo aspetto nel tempo.