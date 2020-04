Silvia Provvedi non trattiene la sua felicità: “Annuncia l’arrivo di una bambina” Silvia Provvedi non trattiene la sua felicità: "Annuncia l'arrivo di una bambina" lo rivela durante un'intervista a Verissimo

Silvia Provvedi, in un ospitata a Verissimo, ha fatto delle rivelazioni esclusive. Evidentemente è molto emozionata e, come prima cosa ringrazia il pubblico del programma per l’accoglienza calorosissima. La chiacchierata inizia con dei bellissimi complimenti: “Non ti ho mai vista così bella, e gli occhi che sorridono pieni d’amore!” dice la conduttrice a Silvia.

L’ospite replica: “Non è merito solo mio è merito di tanta serenità“. Silvia sta passando un periodo meraviglioso, confessa. Questo per l’amore del suo compagno e per l’imminente arrivo di un tanto atteso figlio. Diventare mamma è sempre stato un grande sogno e desiderio di Silvia, che si è potuto realizzare grazie al suo compagno Giorgio.

Silvia Provvedi, ringrazia anche la sua famiglia e quella del suo fidanzato, per aver creato un clima così amorevole. Nel fare questo, si lascia sfuggire una notizia meravigliosa: “Si preannuncia l’arrivo di una bambina amatissima!”. E così, involontariamente, Silvia ci rivela che attende l’arrivo di una bellissima femminuccia.

La notizia è accolta con un’enorme applauso. Silvia Provvedi, confessa che l’irrequietezza che la piccola aveva dimostrato nelle prime ecografie, le aveva fatto credere che in realtà aspettasse un maschietto. Quando la sua convinzione è stata smentita è stata travolta da una grande gioia.

La Provvedi svela anche che, sta pensando al nome, che dovrà essere corto e semplice. Silvia Provvedi, alla luce del suo passato, si dice felice per la gioia, che nel presente sta vivendo e racconta di pensare solo al futuro, senza però dimenticare quello che ha vissuto. Dice poi che l’amore col suo compagno è a tutto tondo: “Mi ha rapito il cuore” queste le sue parole.

Racconta poi che lui l’ha corteggiata a lungo. “Quando l’ho conosciuto mi ero un po’ incupita, ma mi ha donato il sole”. Per quanto riguarda il suo ex Fabrizio Corona, Silvia dice che gli augura tanto bene. Ma la sua priorità adesso è il suo bambino. “Spero di essere la mamma che ho bisogno di essere”, così conclude la Provvedi. Noi le auguriamo di continuare a stare bene ed essere raggiante, ma soprattutto di poter essere la madre che è sempre voluta diventare.