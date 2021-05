Il tenero annuncio è arrivato sui social: Silvia Raffaele e Andrea La Mantia sono genitori per la prima volta

Dopo 9 mesi di trepidante attesa, Silvia Raffaele e il suo compagno Andrea La Mantia sono diventati finalmente genitori per la loro prima volta. L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne e il calciatore dell’Empoli, lo scorso 14 maggio, hanno accolto tra le loro braccia il piccolo Lorenzo. Una gioia incontenibile per i due neo genitori, che hanno sfruttato i loro profili Instagram per annunciare al mondo intero il lieto evento.

Credit: silvietta_raffa – Instagram

Soltanto 5 giorni fa, il bomber Andrea La Mantia ha festeggiato la vittoria del campionato di serie B. Il suo Empoli, grazie anche ai suoi gol, l’anno prossimo giocherà nella prestigiosa serie A.

Ma il gol più bello e importante di tutti, lo ha fatto qualche giorno dopo, precisamente venerdì 14 maggio. Quel giorno, infatti, il calciatore ha potuto abbracciare per la prima volta il suo bambino.

Credit: silvietta_raffa – Instagram

La felicità è altrettanto incontenibile anche per mamma Silvia. Sull’account Instagram dell’ex volto di Uomini e Donne sono apparse delle splendide foto del fiocco e della manina del nuovo arrivato. L’Influencer ha scritto:

14 Maggio 2021! Benvenuto al Mondo amore di mamma & papà 💙 Un batuffolo di puro amore 🧸🎈 Grazie mille a tutti per i numerosissimi messaggi!

Silvia Raffaele e Andrea La Mantia

Credit: andrea_lm19_ – Instagram

Il grande pubblico italiano ha potuto conoscere e apprezzare Silvia Raffaele nel 2014. In quell’anno, infatti, era una delle corteggiatrici nel famoso dating show di Canale 5. Lei corteggiava Fabio Colloricchio, che però alla fine ha scelto Nicole Mazzoccato.

La sua bellezza e la sua spontaneità, però, avevano colpito Maria De Filippi, tanto da convincerla a salire sul trono l’anno successivo.

L’avventura da tronista di Silvia, però, non era arrivata alla fine. Scelse lei infatti di abbandonare il programma, poiché aveva conosciuto l’amore della sua vita al di fuori della luce dei riflettori, Andrea La Mantia, appunto.

A 5 anni dall’inizio della loro splendida storia d’amore, è arrivato il tenero annuncio della gravidanza. Era il giorno di Natale dell’anno scorso e i due, oltre a fare gli auguri a tutti i loro fan, hanno gridato al mondo la bella novità che stava per travolgere le loro vite.

Da venerdì scorso sono in tre e non potrebbe essere una famiglia più felice di così.