Silvio Berlusconi, avete mai visto la sua villa? Pare che nasconderebbe tra le mura la storia di un “delitto perfetto”

Silvio Berlusconi è uno degli uomini più influenti del nostro paese, oltre che uno dei più ricchi. Tutti sanno che l’ex Premier è proprietario di diverse case, tuttavia la sua residenza ufficiale è una sola. Berlusconi, vive nella Villa San Martino, ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza. Proprio in questa meravigliosa villa, Berlusconi ha ospitato tanti personaggi illustri del mondo della politica. Parliamo di Ministri e Presidenti provenienti da ogni parte del mondo. Ad ogni modo, questa non è l’unica villa di proprietà di Silvio Berlusconi. Quest’ultimo ha infatti un patrimonio immobiliare che si estende non soltanto in Italia ma anche all’estero. L’ex premier possiede anche una villa ad Antigua, una a Cannes e una a Villa Comalcione a Torino. Avete mai visto la villa di Arcore?

La foto della Villa San Martino di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi ha la residenza ufficiale nella Villa San Martino ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza. E’ questa una residenza signorile, realizzata dalla famiglia marchionale Casati Stampa nel lontano XVIII secolo. Si trova nel comune di Arcore, proprio in Viale San Martino. Silvio Berlusconi ha acquistato questa villa nel 1974.

Potrete immaginare che si tratta di una villa immensa, immersa nel verde con all’interno diverse camere e servizi. Villa San Martino è dotata di pinacoteca, biblioteca contenente diecimila volumi. Presente all’esterno un parco con un’ampia scuderia e arredi di grande valore. Subito dopo l’acquisto, Silvio Berlusconi ha apportato delle modifiche alla Villa, come un mausoleo personale che si trova all’interno del parco. In questo video, è possibile ammirare la bellezza di questa villa maestosa.

Presente all’esterno anche un monumento in travertino da circa 100 tonnellate ed un sarcofago di colore rosa. All’interno della villa, troviamo tantissimi quadri, alcuni di questi opere d’arte molto costosi e medaglioni raffiguranti personaggi della famiglia Giulini e Casati.

Pare che questa villa nasconda tra le mura la storia di un “delitto perfetto”. Di cosa si tratta? Tutto sarebbe legato alla vendita della Villa da parte dei titolari e all’acquisto poi da parte di Berlusconi. L’ex Premier sarebbe stato in grado di acquistare la villa di Arcore per quattro soldi grazie ad un abile raggiro. In questa villa, Silvio pare abiti insieme alla compagnia, la deputata Fascina.

