Simona Ventura addolorata per la morte di Don Raimondo: il messaggio d’addio

Senza alcuna ombra di dubbio Simona Ventura è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo dello spettacolo. Di recente la celebre conduttrice ha espresso il suo dolore per la morte di Don Raimondo, a tutti conosciuto come “parroco dei vip”. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente la chiesa di Porto Cervo in Sardegna ha subito un grave lutto. Nel corso delle ultime ore è venuto a mancare Don Raimondo all’età di 62 anni. Senza alcuna ombra di dubbio la maggior parte delle persone conosceva l’uomo per essere il “parroco dei vip“. Infatti lui stesso ha avvicinato molti personaggi famosi alla fede. Durante le loro vacanze in Costa Smeralda, molti vip ri recavano nella chiesa per partecipare alle sue messe.

L’uomo è veuto a mancare all’età di 62 anni a causa di una brutta malattia. Alla luce della sua morte numerosi sono stati i messaggi d’addio da parte di chi gli si era affezionato. Tra questi troviamo Simona Ventura la quale ha voluto salutare l’uomo pubblicando un post sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte nella didascalia:

Lui è Don Raimondo. Per chi, come me, va in Sardegna dal 1987, è stato non solo il custode della Chiesa Stella Maris, ma anche una persona includente e speciale. Faceva delle omelie mai uguali a se stesse, era empatico e performante. Soprattutto Don Raimondo era accogliente. Per permettere alle tante persone di poter accedere alla messa, esse non duravano più di mezz’ora (ad un certo punto girava voce che fosse stato ripreso e gentilmente aiutato a darsi una calmata). Ecco perché, quando vedo che lo si definisce ‘parroco dei vip’, lo trovo profondamente ingiusto. Lui era il parroco di tutti!. Riposa in pace Don. Noi non ti dimenticheremo mai.