Simona Ventura cambia nuovamente il suo look: com’è ora

Simona Ventura dà l'ennesima rinfrescata al look

Avrà anche compiuto 55 anni, ma ancora oggi Simona Ventura è in forma smagliante. Nonostante il momentaneo break dalla televisione, complice probabilmente la pandemia, la conduttrice è molto seguita sui social media. Quotidianamente documenta la sua vita tra ménage familiare, ricordi e piccoli piaceri.

Simona Ventura: un salto dal parrucchiere

Nelle scorse ore Simona Ventura ha scelto di concedersi una visita dal parrucchiere di fiducia, ed ha colto la palla al balzo per cambiare in modo drastico il look. Uscita dal salone, SuperSimo è apparsa ancor più bionda e con un nuovo taglio di capelli, che le si addice un sacco.

Affidata a Roberto Farruggia

I personaggi dello spettacolo hanno una smodata passione per i rinnovamenti di immagine. Sarà anche perché avvertono sulle spalle il peso di dover “aggiornare” con frequenza il loro aspetto o perché semplicemente vogliono essere continuamente sul pezzo. Di certo non ci pensano su due volte a recarsi dall’hair stylist.

Il volto Rai ha puntato sulle esperte mani di Roberto Farruggia per rivedere sensibilmente la sua acconciatura. Come mossa iniziale ha optato per una biondissima tintura, che parte dalle radici, sebbene abbia conferito un tocco di movimento con qualche ciocca tendente al scuro.

Bob corto e asimmetrico

Poi ha modificato il taglio, ricorrendo a un bob corto e asimmetrico, ossia quasi rasato sulla nuca e con dei più lunghi ciuffi sui lati del viso. Lo ha portato liscio e con la fila laterale, valorizzando i lineamenti del volto.

Il cambiamento di Simona Ventura

Grintosa e ironica, Simona Ventura ha reso il proprio carattere la vera marcia in più per raggiungere il successo. La sua spigliatezza, abbinata alla capacità di improvvisazione, la definiscono ciò che è oggi: una gigante della tv che, anche se ha vissuto un periodo di appannamento, può contare su numerosi estimatori: gradiranno la rinfrescata al colore della chioma?